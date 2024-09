Errejón dice que Sumar está unido en financiación y ve a 'barones' del PP a favor de negociar sus singularidades

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que Sumar tiene una postura unitaria respecto a la reforma del sistema de financiación, al defender que sirve para avanzar en un modelo "federal" y que el Estado gestione menos dinero en favor de las comunidades. También ha subrayado que los 'barones' del PP ya empiezan a entrar en el discurso de mostrarse favorable a negociar con vistas a tener una financiación "sui generis", pese a que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado "sujetar bien la correa" a sus presidentes autonómicos. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el portavoz de Sumar ha destacado que Sumar valoró positivamente el acuerdo entre PSC y ERC, dado que ese pacto permitía "abrir el melón" de poder avanzar hacia un modelo federal desde la reforma del sistema de financiación. En este sentido ha confrontado que el PP primero recibió esa oportunidad de cambio de sistema y la financiación singular para Cataluña como un "cataclismo", con denuncias de que se iba a romper el país, pero ahora hay una discusión sobre la necesidad de la reforma en la que incluso están entrando gobiernos populares. "Aquí no es un problema de un juego de suma cero, lo que se lleva los catalanes se lo dejan de llevar otros. No, aquí la cuestión fundamental es, como en nuestro ordenamiento constitucional, quien más servicios públicos presta son las autonomías y quien más dinero tiene que poder recaudar y gestionar son las comunidades autónomas )...) El Estado central tiene que gestionar menos dinero, las comunidades tienen que gestionar más dinero", ha zanjado. Y en este debate y tras el "ruido" inicial, Errejón percibe que incluso 'barones' del PP empiezan a decir, aunque no usen el concepto financiación singular, empiezan a admitir que verían bien tener una financiación "sui generis, propia, particular o bilateral". También ha destacado que un cambio de modelo debe garantizar que son las comunidades las que más recaudan y gestionan, pero también "mecanismos de solidaridad interterritorial" y que ninguna autonomía hace "el juego sucio al resto". En este último punto, ha denunciado que regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía dicen que les faltan recursos pero luego operan como "paraísos fiscales" para perdonar impuestos a los ricos. PRIORIDADES PARA LOLS PGE Por otro lado, ha agregado que Sumar tiene una posición unitaria y "compartida" que, por ejemplo, el pasado miércoles la fijó la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, durante el debate de una moción sobre financiación. Por otro lado, ha defendido que sería positivo que la senda de déficit saliera adelante en el Congreso, pese a que Junts amenaza con tumbarla, porque el planteamiento del Ejecutivo aporta más recursos a las autonomías y los ayuntamientos. Asimismo, ha comentado que Sumar desplegará el lunes un acto donde pondrá de relieve sus prioridades para los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que pivota en medidas para mejorar el acceso a la vivienda, la necesidad de avanzar en la reforma fiscal, reducir la jornada laboral y propiciar permisos remunerados para cuidados. También opina sobre la reducción de la jornada que puede haber formaciones que tengan "prudencias" de como afectaría la medida a las pymes, pero ha confiado en que el planteamiento de Trabajo de bonificarlas si crean nuevos puestos de trabajo hace más fácil conseguir los apoyos necesarios para aprobarla.

Compartir nota: Guardar Nuevo