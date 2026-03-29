Los países que nunca han hecho el cambio de hora: las excepciones de la Unión Europea que aseguran dormir mejor

Los países que no cambian la hora (Freepik)

En el mundo, la mayoría de los países ajusta sus relojes dos veces al año para adaptarse al horario de verano e invierno, una medida pensada originalmente para aprovechar mejor la luz solar y ahorrar energía. Sin embargo, existe un grupo de naciones que nunca ha adoptado esta práctica y mantiene el mismo horario durante todo el año, sin importar la estación. Estos países suelen señalar que esta constancia les permite evitar trastornos asociados al cambio horario y simplifica la vida cotidiana de su población.

El cambio de hora para empezar con el horario de verano se implementa en 2026 durante la madrugada del 28 de marzo al 29. Esta acción, que promete una hora menos de sueño, genera cada año un debate sobre sus verdaderos beneficios y sus posibles efectos negativos. Mientras instituciones europeas discuten la posible eliminación del cambio horario, algunos territorios nunca han considerado necesario alterar sus rutinas por mandato del reloj.

Las motivaciones de los países que mantienen un horario fijo varían. En algunos casos, se debe a condiciones geográficas que hacen irrelevante el ajuste estacional, mientras que en otros la decisión responde a factores sociales, económicos o de salud pública. El fenómeno pone en evidencia que la relación entre el reloj y la vida diaria no es igual en todos los rincones del planeta.

Los países que son la excepción

En Europa, la mayoría de los países sigue la directiva comunitaria que exige el cambio de hora, pero existen excepciones notables. Islandia decidió en 1967 mantener el mismo horario durante todo el año y ratificó esta postura en un referéndum realizado en 2019. Su ubicación septentrional provoca variaciones extremas de luz entre verano e invierno, por lo que cambiar la hora no supone una diferencia significativa en la experiencia diaria de sus habitantes.

La historia del cambio de hora en España: cuándo comenzó a retrasarse en octubre y por qué.

Rusia abandonó el cambio de hora en 2011 y optó por mantener el horario de invierno de manera permanente. De forma similar, Bielorrusia adoptó desde entonces un horario fijo, siguiendo la tendencia de priorizar la estabilidad horaria. En ambos casos, la decisión se relaciona con la búsqueda de una mayor coherencia en las actividades cotidianas, la reducción de desajustes sociales y la simplificación de las comunicaciones y el turismo.

Fuera de Europa, existen otros ejemplos. Japón nunca ha implementado el cambio de hora, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial. China tampoco realiza esta modificación, con excepción de algunas regiones autónomas que pueden tener horarios propios. En Oceanía, Nueva Zelanda y Australia presentan una situación mixta, ya que solo ciertos estados o territorios aplican el cambio horario, mientras el resto permanece con un horario constante. En América del Sur, Chile y Paraguay han optado recientemente por la estabilidad horaria, aunque históricamente han alternado entre ambos sistemas. En África, la mayoría de los países nunca cambia la hora, con Egipto como la única excepción, ya que ajusta los relojes dos veces al año.

Razones y consecuencias de no hacer el cambio de hora

Los gobiernos que han optado por no cambiar la hora suelen argumentar que esta decisión mejora la calidad de vida de la población. Una de las razones más citadas es la reducción de los efectos negativos sobre la salud, especialmente en relación con el sueño. Según el Instituto del Sueño, el cambio horario puede alterar el ritmo circadiano, provocando insomnio, somnolencia diurna o despertares nocturnos. Estos desajustes pueden afectar a personas sensibles, incrementando el riesgo de problemas cardiovasculares y agravando síntomas depresivos o de ansiedad.

Las consecuencias y motivos para mantener el horario. (Ricardo Rubio / EuropaPress)

Mantener un horario fijo también facilita la organización social y económica. La eliminación de los cambios periódicos simplifica la coordinación de actividades, el turismo y las comunicaciones internacionales. Además, varios países consideran que el ahorro energético prometido por el cambio de hora es mínimo o irrelevante en la actualidad, sobre todo con los avances en eficiencia energética y nuevos hábitos de consumo.

En definitiva, la decisión de no modificar la hora responde tanto a cuestiones prácticas como a la experiencia directa de cada sociedad. Para estas naciones, la constancia horaria representa una manera de preservar la salud, reducir complicaciones y mantener una rutina estable durante todo el año.