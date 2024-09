El PSdeG pedirá la comparecencia de familiares de Feijóo en la comisión parlamentaria sobre contratos de la Xunta

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado que su partido pedirá la comparecencia de varios familiares de Alberto Núñez Feijóo en la comisión parlamentaria sobre los contratos de la Xunta y la financiación del hospital Álvaro Cunqueiro, que ha calificado de "opaca". En este sentido, los socialistas han exigido que, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como su antecesor y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezcan en la comisión de investigación. Sin embargo, Torrado ha asegurado este viernes en una rueda de prensa que el ex-presidente "no será la única persona Núñez o Feijóo que tendrá comparecer", ya que "hay otras personas importantes" relacionadas con estas situaciones de "ineficiencia". Así, el portavoz ha asegurado que "no tiene sentido" que, por ejemplo, la prima del ex-presidente, Eloína Núñez, "peregrine por el sistema sanitario" cuando es "evidente" que no tiene "ninguna buena valoración". "Lo único que le falta a Eloína Núñez es que por decreto la nombren delantero centro del Racing Ferrol", ha indicado, además ha señalado que "la ineficiencia la persigue, tanto como su apellido". En este sentido, el socialista ha asegurado que existe un "grave problema" en la gestión de los fondos públicos por parte de los gobiernos de Rueda y de Feijóo. Una gestión "bastante opaca", especialmente en materia sanitaria, que "preocupa" al PSdeG "desde hace años". SOBRECOSTE DEL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO De este modo, ha recordado que el Consello de Contas alertó del sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro y que lo cifró en 470 millones de euros. "Llevamos años demandando que se den explicaciones y que se haga caso a los informes que, durante años, han ido alertando de que dos de cada tres euros de la contratación de la Xunta son a dedo", ha esgrimido. Por otra parte, también ha puesto el foco en que la Xunta tiene "numerosas sentencias condenatorias" por fraccionar contratos, es decir, por "coger un contrato que debe ir por la vía del concurso público y hacerlo más pequeño para adjudicarlo a dedo".

