El juez llamó la atención sobre el hecho de que el rector de la UCM apoyara la cátedra de Gómez sin ver el convenio

El juez que investiga el conocido como 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, llamó la atención sobre el hecho de que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, apoyara la creación de la cátedra codirigida por la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin siquiera ver el convenio para la misma, según se desprende de la declaración que prestó el pasado 29 de julio como imputado. De acuerdo con los audios de dicho interrogatorio, a los que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid quiso saber si Goyache había estado en contacto con la jefa de servicio de la UCM donde se tramita la creación de las cátedras extraordinarias o con algún profesor permanente en relación con este máster, a lo que el rector contestó que "jamás" tuvo el borrador del convenio en sus manos: "Nunca". "¿No lo ha visto nunca?", incidió el magistrado. "Lo he visto posteriormente, cuando ha surgido todo esto", responde. "Sí, pero ¿usted da instrucciones al vicerrector para que cree la cátedra y no ve en ningún momento el convenio?", ahonda el juez. "Nunca, señoría", confirmó el rector. "¿Ni antes ni después de la creación de la cátedra?", insistió Peinado. "Ni antes, ni después", contestó Goyache. "¿Y las adendas?", siguió el instructor. "Tampoco", obtuvo como respuesta. "¿Quiere decir de una manera implícita que todo lo relacionado con la cátedra, una vez que usted cursa las instrucciones al vicerrector, deposita todas las competencias en él?", resumió Peinado. "Una vez que le indico que hay un interés, lo deposito todo, como hago en otros casos (...) en el vicerrector competente", aseveró el jefe de la UCM. En la misma línea, y ante las preguntas de la acusación popular que ejerce Vox, Goyache reconoció que, aunque no intervino en "nada" del proceso para crear la cátedra extraordinaria, sí hizo un vídeo para promocionarla "antes de la creación formal, de la firma del convenio", porque "ya se veía" que "podría cumplir lo que son los requisitos económicos y de participación". Goyache relató que en 2020 se reunió con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa a iniciativa de la esposa de Sánchez, pero después de valorar otras opciones --como una videoconferencia--, y que ese fue finalmente el escenario elegido porque "la universidad estaba cerrada porque estábamos en el periodo de postpandemia". Restó importancia al hecho de que se desplazara personalmente, ya que --expuso-- lo había hecho en otros casos. Contó que, si bien era consciente de que era la mujer de Sánchez, "era conocido que Begoña Gómez participaba en formación continuada" desde 2012 en la UCM, incluido un máster propio que ya lleva unas diez ediciones. Conforme a su declaración, la reunión duró unos 45 minutos y hablaron de "un congreso relacionado con PYMES, de los títulos de formación continuada, en general, y, específicamente de los que la señora Begoña Gómez codirige desde hace ya muchos años en la UCM", así como de "algo relacionado con una asociación de mujeres por la sostenibilidad". "Y luego surgió el tema de la cátedra extraordinaria", añadió, precisando que ella le manifestó el interés de Reale Seguros y de la Fundación La Caixa en crearla. A su juicio, entendió que la propuesta de cátedra extraordinaria podría ser buena para la UCM porque "todo lo que sea sostenibilidad y relación con el tejido productivo de nuestro país es algo que necesitamos". "DISCREPANCIA" CON EL EX VICERRECTOR Goyache sostuvo que, tras este encuentro, se limitó a trasladar al que fuera vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio, que "había un interés por dos empresas para crear una cátedra extraordinaria". "Y ya delegué en él", afirmó, exponiendo que era este último quien tenía las competencias sobre la materia. Así, negó que diera cualquier tipo de instrucción a Doadrio para "montar una cátedra para Begoña Gómez". De hecho, matizó que, desde finales de julio --cuando se reunió con Gómez en La Moncloa-- hasta septiembre no le comentó nada a Doadrio, "porque no era un hecho trascendental y que corriera mucha prisa", y que éste "no puso ningún impedimento ni ninguna pega". Sin embargo, el propio Peinado le recordó que "existe una discrepancia entre lo que usted está manifestando y lo que manifestó él", ya que Doadrio declaró que Goyache le encargó la creación de la cátedra de Gómez. El rector de la UCM se desligó también de la decisión de nombrar a la mujer de Sánchez codirectora de la misma, exponiendo que fue a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, la cual --recordó-- valoró su "experiencia en el tema en cuestión", incluido su trabajo anterior con la UCM. Además, aclaró que la labor del director de una cátedra extraordinaria es "exclusivamente gestionar", por lo que no tiene por qué ser un docente o un licenciado, aunque admitió que "tenía la idea de que era licenciada".

Compartir nota: Guardar Nuevo