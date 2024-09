Ada Colau confirma que dejará el Ayuntamiento de Barcelona el próximo octubre

Barcelona, 8 sep (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado que dejará el Ayuntamiento de la ciudad el próximo mes de octubre para vincularse a la fundación de los Comuns con el objetivo de tejer alianzas internacionales y repensar la estrategia de las izquierdas.

En una entrevista en el digital Crític, que se publicará íntegramente mañana, Colau también explica que no continuará como coordinadora de Catalunya en Comú, cargo que comparte con Jéssica Albiach y Candela López.

Tras varios días de informaciones en los medios que apuntaban a la próxima salida de Ada Colau como edil del consistorio barcelonés, no confirmadas por ella ni por su partido, finalmente la exalcaldesa aclara en esta entrevista su futuro.

"No he querido mantenerme en cargos públicos por inercia, y todo el mundo sabe que desde mi espacio se me propuso ser ministra o diputada. Pero después de ocho años en la alcaldía es bueno tomar distancia para coger ideas y escuchar a otra gente", señala Colau en una conversación con Roger Palà.

A partir de ahora, Colau estará vinculada a la Fundació Sentit Comú, aunque no cierra la puerta a intentar un nuevo asalto a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales.

"Como Barcelona en Comú nos planteamos recuperar la alcaldía. Quedamos a 300 votos del PSC y haremos todo lo posible para conseguirlo, incluida yo en primera persona. Qué papel tendrá cada uno en este proceso, ya lo veremos cuando llegue el momento”, señala Colau.

La exalcaldesa no ahorra críticas a un PSC que ve próximo a las élites: "Jaume Collboni ha sido una gran decepción”, asegura, aunque no se arrepiente de haber votado a favor de su investidura -"con Xavier Trias y Junts sería peor", avisa.

Pero tras haber estado trabajando durante todo un año para lograr un pacto de izquierdas en la ciudad, considera que el alcalde Collboni "ha cerrado la puerta de forma reiterada a esta opción".

Según Colau, ahora "comienza una nueva etapa en la que los Comuns han de construir una alternativa para Barcelona desde la oposición".

En el caso de Cataluña, también cree que los Comuns no se deberían integrar en el ejecutivo de Salvador Illa: "Podemos hacer más desde la oposición que tomando partido en el Govern de forma subalterna".

La exalcaldesa apuesta en cambio por un reencuentro con Podem y por "reconstruir puentes" con ERC y la CUP.

Colau también hace balance personal de su paso por el consistorio, y estima que le ha supuesto "costes más elevados de los que me pensaba".

Afirma también que, una vez fuera de la alcaldía, "ninguna multinacional" le ha llamado para ofrecerle trabajo: "Continuo sin tener propiedades y hago frente al alquiler yo sola". EFE.

