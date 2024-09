Consejera recalca que solo los informes de la Xunta sobre Altri son vinculantes: "El resto, son opiniones"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha recalcado este viernes que solo los informes elaborados por los técnicos de la Xunta de Galicia "cuentan jurídicamente". "El resto, son opiniones más o menos oficiales u oficiosas", ha señalado. "Creo que en la Xunta siempre hemos sido muy claros en relación a que los informes que cuentan para, jurídicamente, saber si Altri tiene un proyecto medioambientalmente viable son los informes que se solicitan en sede de la Declaración de Impacto Ambiental", ha explicado la conselleira ante los medios tras reunirse con el comité de empresa de Alcoa. Ha destacado además que la Comisión Europea ha "ratificado" el criterio de la Xunta -- la Comisión no ve "infracción" por parte de Altri de las directivas de emisiones industriales e impacto ambiental --. "Es la Ley de Evaluación Ambiental, en el marco de la Directiva de Evaluación Ambiental, es un órgano ambiental, en este caso de la Xunta de Galicia, el que tiene que dilucidar estas cuestiones", ha insistido. "Todo lo demás son opiniones, más o menos oficiales u oficiosas, pero que no forman parte de la Declaración de Impacto Ambiental. Creo que la prudencia exige esperar a que los técnicos de la Xunta, que son los competentes y los que conocen perfectamente cada uno de los ámbitos, den ese informe", ha señalado, También ha aprovechado para dirigirse al Gobierno central, al que ha reclamado que deje de "castigar" los proyectos industriales gallegos y que conteste "directamente" a la Xunta de Galicia. "Que paren de enviar y de esconderse detrás de mensajeros, como puede ser el delegado del Gobierno que, con su mejor intención, contestó este jueves una serie de cosas absolutamente inexactas, con un desconocimiento manifiesto y absoluto de un expediente en concreto porque no lo tiene que conocer, porque no tiene competencias industriales de ningún tipo", ha criticado. A este respecto, ha denunciado que proyectos como el de Altri no están tramitando las ayudas singulares que tiene que autorizar la Comisión Europea porque no tienen evaluación ambiental, cuando hay otros, ha asegurado, como el de Cobra para Murcia y la Comunidad Valencia, que sí y que tampoco tienen este informe. "Están mintiendo, están castigando y discriminando a Galicia y a todos los ciudadanos gallegos. Están condenando el empleo de Galicia y tienen que dar una respuesta", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo