Sumar elogia a Escrivá para el Banco de España, pero avisa al Gobierno de que "hay que cuidar las formas"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha respaldado la candidatura del ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, pues considera que tiene un currículum adecuado para el puesto, pero ha deslizado algún reproche al Gobierno aconsejando "cuidar las formas". En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha asegurado que Escrivá está "sobradamente capacitado" para ser gobernador del Banco de España y su preparación es "difícilmente discutible", y al mismo tiempo ha subrayado que la propuesta corresponde al Gobierno, con lo que "técnicamente" es un nombramiento que cumple la legalidad. Pero no oculta ciertos reproches: "Ahora bien, en la vida política, además de los contenidos y las capacidades, también son importantes las formas --ha comentado--. Nosotros formamos parte del Gobierno de coalición, acreditamos su capacitación técnica, y decimos que en general es importante cuidar las formas". También desde Sumar la diputada de Compromís Águeda Micó se ha mostrado convencida de que Escrivá "puede hacer un buen trabajo" en el Banco de España, pero "en todo caso es importante siempre la imparcialidad de los cargos en cualquier institución del Estado". "En este caso también debería de ser así", ha añadido. En todo caso, no critica el hecho de que Escrivá salte del Gobierno al Banco de España, pues no cree que, por ejercer una responsabilidad en el Ejecutivo o en el legislativo ya no se pueda optar a un cargo institucional teniendo el currículum adecuado.

