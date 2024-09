Una migrante viral en redes tras llegar a Ceuta a nado: No incito a nadie, busco un futuro

Ceuta/Madrid, 1 sep (EFE).- Chaimae El Grini, una migrante que se ha hecho viral en redes al narrar su reciente llegada a nado a Ceuta, ha dicho que su intención "no es incitar a nadie" y que su objetivo era "buscar un futuro mejor", tras "una travesía muy peligrosa" para que la ha entrenado mucho.

En una entrevista con EFE TV, la mujer ha explicado que está alojada en el CETI de Ceuta y que se siente muy "agradecida" por el trato porque no la falta de nada, ya que "tiene ropa y está bien alimentada".

Chaimae ha narrado que estuvo "entrenando mucho" porque "la travesía era muy peligrosa", ya que suponía estar 24 horas en el mar. "Lo he intentado y lo he conseguido", ha dicho.

No obstante, ha señalado que ella "no incita a la gente" a que siga su ejemplo y entre en Ceuta a nado. "Que no cojan y se tiren a la aventura porque es una situación muy difícil"

Ella ha venido a "buscar un futuro mejor" con su entrada en Ceuta, donde ha dicho que no tiene "ningún familiar". EFE

