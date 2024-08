Esteban (PNV) replica a Tellado que al PP "le importa una higa" Venezuela y solo quiere fisurar el bloque del Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este martes que al PP "le importa una higa" la situación de Venezuela y que solo quiere utilizar esta cuestión para "fisurar el bloque de gobierno". Esteban ha replicado, a través de las redes sociales, al portavoz de Partido Popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado, que ha pedido a los jeltzales que expliquen a sus votantes por qué no apoyan su petición de que el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, así como "la postura de España respecto a lo que está sucediendo en Venezuela", después de que hayan defendido que están comprometidos con la causa venezolana "por la libertad". Tellado ha hecho este reproche al PNV después de conocer, por boca del diputado Mikel Legarda, que no iban a respaldar la solicitud de los populares de comparecencia de Sánchez, con carácter extraordinario, por la crisis de Venezuela, y que no saldría adelante su iniciativa al recabar solo el apoyo de Vox en la reunión de la Diputación Permanente. La respuesta del portavoz del grupo nacionalista no se ha hecho esperar y ha asegurado que al PP Venezuela "le importa una higa". "Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de Gobierno", ha subrayado Aitor Esteban. En este sentido, ha reafirmado que Nicolás Maduro "es un dictador" pero considera que la petición de comparecencia del Partido Popular "no aporta nada". Además, ha puesto en cuestión que el PP pueda lograr el voto del PNV con este tipo de afirmaciones. "Torpe, que eres un torpe", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo