Diop: Intentaré demostrar que no se han equivocado conmigo

Vitoria, 23 ago (EFE).- El jugador del Baskonia Khalifa Diop, que entrena desde hace una semana en Vitoria tras una lesión de larga duración, señaló que intentará demostrar que no se han equivocado con su fichaje.

El senegalés se lesionó la muñeca izquierda el pasado mes de febrero y se sometió a una artroscopia que le mantuvo apartado de las canchas durante cinco meses.

“No ha sido nada fácil”, reconoció el interior, que ya está a disposición de Pablo Laso. “La gente que tengo alrededor me ha ayudado en el proceso y hoy me siento muy bien y con muchas ganas de empezar”, agradeció el joven jugador.

“Tengo que ser más fuerte y no bajar los brazos, estar positivo e intentar ayudar a mis compañeros desde el banquillo”, manifestó Khalifa Diop en un vídeo publicado por el club vitoriano.

El pívot destacó el trabajo que han realizado los fisioterapeutas y recuperadores del club: “Tienen mucha experiencia, han pasado muchos jugadores por ellos, saben como llevarlo y ayudarte en el día a día”.

Khalifa Diop se ha convertido en embajador del proyecto ‘One Team’, un programa con carácter social que utiliza el poder del baloncesto para cambiar las vidas de colectivos en riesgo de exclusión.

“Son muchos meses en los que no tienes nada que hacer cuando el equipo está fuera y el equipo ‘One Team’ me ha ayudado a despejar un poco la mente, me ha hecho salir de casa y me ha ayudado a pasarlo mejor”, consideró un renovado Diop, dispuesto a tomarse su futuro con más calma.

“Tengo que tomar las cosas con tranquilidad e intentar hacer lo que me pida el entrenador, trabajar y hacer equipo con los compañeros porque eso me va a ayudar mucho a mejorar”, analizó.

Khalifa Diop espera con ilusión el primer partido de la temporada en el Buesa Arena. “Intentaremos que los aficionados estén contentos todo el año. Tengo muchas ganas de empezar, ahora que están llegando los jugadores”, expresó una de las apuestas de futuro del Baskonia, que mostró sus ganas de demostrar lo que es capaz de hacer. EFE

1011598

jd/nu/og