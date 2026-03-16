Investigan en Huesca el asesinato de una mujer como posible caso de violencia machista

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. (GUARDIA CIVIL)

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un posible asesinato por violencia machista de una mujer en Huesca, según ha asegurado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en X. De confirmarse, sería la decimotercera víctima en lo que llevamos de año, y la 1.356 desde 2003.

Pese a la falta de confirmación de la cartera que dirige Ana Redondo, según ha asegurado El Heraldo de Aragón y EFE, el cuerpo de la mujer corresponde al que se encontró hace dos meses en un barranco de la localidad de Colungo. El 18 de enero apareció el cadaver de la mujer, de unos 53 años en el barranco del Fornocal. El citado medio explica que la mujer se encontró indecumentada y que parecía que se trataba de un accidente o un suicidio, motivo por el que el caso no transcendió. Sin embargo, la investigación revela ahora que existen “indicios de homicidio doloso”.

Ahora, dos meses después, y como ha podido saber el citado medio, el Juzgado número dos de Barbastro ha tomado declaración a tres personas en la mañana de este lunes, dos de ellas detenidas el pasado viernes y a tres testigos. Uno de ellos es su marido.

El último caso ocurrió este mismo domingo en Cantabria, donde la Guardia Civil detuvo en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. Según informó ayer la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado un aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en su casa.

Cómo buscar ayuda

El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.