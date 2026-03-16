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Adif retrasa la reapertura del AVE a Málaga a finales de abril y deja a la Costa del Sol sin conexión en Semana Santa

El sector turístico avisa de que la suspensión de esta línea directa Madrid-Málaga provocará pérdidas millonarias

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Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un AVE de Málaga a Madrid suma más de 6 horas de retraso por la acumulación de varias incidencias. (Europa Press)

La conexión de alta velocidad ferroviaria entre Málaga y Madrid continuará interrumpida después de Semana Santa debido a la falta de garantías en materia de seguridad. Así lo ha confirmado el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, durante una visita a las obras de reparación en el término municipal de Álora y ha recogido Efe. El corte de la línea, que ya acumula más de seis semanas, se ha producido tras el colapso de un talud que dejó inutilizada la infraestructura y ha afectado a todos los operadores ferroviarios que prestaban servicio en la ruta.

El presidente de Adif ha precisado que la reapertura del tráfico ferroviario no se producirá antes de la última semana de abril, una vez completadas las tareas de refuerzo y reconstrucción de las estructuras afectadas. El muro de pilotes que colapsó tenía una longitud aproximada de 300 metros y la sustitución del aparato de vía dañado requerirá de cinco a siete meses.

Las últimas borrascas dejan en
Las últimas borrascas dejan en las playas de la Costa del Sol más de 2.000 toneladas de cañas. (Europa Press)

La interrupción del servicio, que se desencadenó tras las intensas lluvias que afectaron a Andalucía el 4 de febrero, se ha traducido en la imposibilidad de restablecer los trenes de alta velocidad directos entre Málaga, Madrid y otros destinos como Valencia, Córdoba o Barcelona. El responsable de Adif ha detallado que los muros que permanecen en pie en la zona dañada “no ofrecen el factor de seguridad necesario para mantener ningún tipo de circulación”, por lo que los planes para reanudar el servicio a finales de marzo han sido descartados. Todos los operadores, incluidos Renfe, Iryo (compañía con personal en ERTE a causa del bloqueo) y Ouigo, se han visto afectados por la interrupción.

Qué se sabe del corte de la alta velocidad entre Málaga y Madrid

El análisis realizado por los técnicos de Adif revela que el colapso estuvo propiciado por un episodio de lluvias intensas, que generaron una acumulación de agua en el terreno y neutralizaron la capacidad de drenaje del muro destinado a sostener una torre de alta tensión junto a la plataforma ferroviaria. Aunque las inspecciones de diciembre no encontraron deformaciones ni problemas, las revisiones posteriores han indicado que los sistemas para evacuar agua no fueron suficientes para prevenir el empuje del agua, lo que causó el derrumbe. En palabras de Pedro Marco de la Peña, “la rotura fue una rotura frágil que no estaba prevista”.

Tras el desprendimiento, el acceso a la zona resultó peligroso durante casi dos semanas, ya que el suelo permanecía inestable y cubierto de lodo, impidiendo la entrada de maquinaria pesada. Durante este tiempo, Adif ha priorizado la planificación de la obra y la coordinación con Red Eléctrica de España para asegurar la cimentación de la torre eléctrica afectada. Los trabajos de reconstrucción comenzaron a finales de febrero, con la previsión inicial de recuperar al menos una de las vías a finales de marzo, en base a la hipótesis de que los muros restantes eran estables.

Inundaciones, carreteras cortadas y miles de personas desalojadas.

Durante el periodo de interrupción, el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid ha sido sustituido por un sistema de transbordos en la estación de Antequera-Santa Ana, lo que ha incrementado notablemente los tiempos de viaje. Una vez restituido el tráfico ferroviario, la circulación se realizará en un primer momento por una sola vía, con limitaciones de velocidad en el tramo afectado, de unos quinientos metros, lo que reducirá el impacto en los recorridos. Se prevé que la doble vía pueda restaurarse a lo largo de junio, pero la reparación completa de la infraestructura se prolongará hasta final de año. Adicionalmente, la sustitución del aparato de vía —el conjunto de desvíos y cruces— requerirá entre cinco y siete meses de fabricación antes de su instalación definitiva.

Pérdidas económicas en la Costa del Sol

El sector turístico ha saltado ante esta noticia. La suspensión del AVE directo Madrid-Málaga provocará, según sus cálculos, pérdidas millonarias en la Costa del Sol durante la Semana Santa. La asociación de hoteleros alerta de caídas de hasta un 30% en la demanda y pide una solución urgente para restablecer las conexiones ferroviariasLa Junta de Andalucía ha anunciado que evalúa medidas legales si la conexión no se reanuda para el 29 de marzo, fecha de inicio de la Semana Santa.

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha anunciado durante un foro organizado por Diario SUR la intención de llevar al Gobierno central a los tribunales si la conexión directa no se restablece a tiempo. Mientras tanto, Adif mantiene turnos de trabajo de veinticuatro horas y señala que “no hay seguridad para abrir ni siquiera a velocidad más baja”.

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