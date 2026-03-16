Abascal insiste en una negociación “medida a medida” con el PP, pero avisa a Feijóo: “Vamos a gobernar en los tres territorios”

Rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal, en Madrid, a 16 de marzo de 2026. (EFE/Rodrigo Jiménez)

El ciclo autonómico da una tregua hasta junio y Santiago Abascal mantiene que es la hora de “entregarse sin descanso” para que salgan unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas. Los ejecutivos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León dependen de un acuerdo entre PP y Vox, y el líder de la extrema derecha ha insistido en que su intención es negociar “medida a medida” antes de hablar de asientos. Eso sí, ha asegurado que “gobernar, gobernaremos en los tres territorios”.

Así lo ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en la sede de Vox, en respuesta a las palabras del candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Mañueco, quien ha asegurado esta mañana que su intención es gobernar en solitario. También se ha referido a las críticas de los populares, que le acusan de dar largas a la entrada de los suyos en los gobiernos autonómicos como maniobra para evitar el desgaste electoral.

Así lo afirmó primero el dirigente andaluz, Juanma Moreno Morilla, y secundó después el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo. “Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni los de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía [...] Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien”, censuraba en una rueda de prensa simultánea desde la sede popular en la calle Génova.

Abascal niega que su bloqueo no le ha pasado factura en las urnas

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón como telón de fondo, y ambas carecen de avances. Cabe recordar que Vox y el PP ya han gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas.

Abascal ha replicado las palabras de Feijóo afirmando que “no puede decirse que le ha pasado factura porque lo ha hecho firmando el mejor resultado electoral que nunca ha tenido Vox en ninguna región”. Y a pesar de los llamamientos del PP para añadir celeridad a las conversaciones, el líder de Vox mantiene que el futuro acuerdo de gobierno debe incluir medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento.

“Porque cuando se negocia y se dialoga con el Partido Popular hay que actuar de esa manera, tal y como hemos aprendido ya en los últimos años. Ese es nuestro único deber y nos vamos a entregar a ese deber sin ningún tipo de dilación ni descanso”, ha sentenciado.