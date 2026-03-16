Perder a un ser querido, contraer cáncer y la amenaza de los conflictos internacionales: los miedos que quitan el sueño a uno de cada diez españoles

Decenas de personas caminan por el centro de la ciudad, a 5 de julio de 2024, en Barcelona. (Europa Press)

Los españoles tienen miedo a perder a un ser querido y a tener problemas de salud, pero también a la amenaza que suponen los conflictos internacionales. Hay quienes tienen temores que les quitan el sueño y otros no se sienten seguros cuando caminan solos por la calle durante la noche, aunque en este caso la mayoría son mujeres. Son algunas de las conclusiones del Estudio sobre temores en la sociedad actual que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según los datos recogidos, un 12,3% de la población reconoce tener “muchos o bastantes miedos o temores”, mientras que el 32,5% manifiesta experimentar “algunos”. Por su parte, el 54,8% asegura tener “poco o ningún miedo o temor”. El análisis revela que el 31,4% de quienes admiten algún tipo de recelo lo relacionan con cuestiones personales, la misma proporción lo vincula con asuntos que afectan a la sociedad española y un 16,2% lo atribuye a factores internacionales.

El temor más acentuado entre los españoles es la posibilidad de perder a un familiar cercano, con una media de 8,18 puntos sobre diez. Le sigue en importancia el miedo a perder la salud (media de 7,85), mientras que la pérdida de la visión (7,52) y contraer un cáncer (7,39) resultan también aspectos muy preocupantes.

Miedo a la guerra incluso antes del bombardeo de Irán

El muestreo, a partir de 5.015 entrevistas realizadas entre el 20 y el 27 de febrero, en la semana previa a los bombardeos sobre Irán, revela además el temor ante los conflictos bélicos. El miedo a la guerra mundial destaca con una media de 8,01, situándose por delante de ser víctima de una acusación falsa por un delito no cometido (7,33) y de una posible crisis económica (7,30).

La encuesta también señala que el 78,9% de los españoles considera real la posibilidad de una guerra nuclear, y un 41,7% considera que supondría el fin de la humanidad, ante lo cual un 54,1% discrepa. El temor a una guerra civil se posiciona en 7,49 y la inquietud ante una crisis económica alcanza 7,30 puntos. Por su parte, el 67,7% considera que disponer de Fuerzas Armadas bien preparadas es una garantía para evitar agresiones extranjeras, frente a un 29,6% que no comparte esa opinión.

Según el CIS, dos de cada tres personas creen que habrá un conflicto y señalan hacia Rusia, Marruecos o EEUU

En relación a los conflictos sociales internos, el 89,9% percibe que han aumentado la violencia y la polarización, mientras que solo un 9% no ve un incremento. De hecho, en cuanto a la calidad democrática, el 76,6% considera que la democracia en España ha sufrido “mucho o bastante deterioro”; entre quienes comparten esa visión crítica, un 82,4% declara estar muy preocupado. Además, el 77,1% estima que los medios de comunicación contribuyen a acrecentar los temores sociales, mientras que un 20,1% rechaza esa idea.

Uno de cada diez españoles pierde el sueño por sus preocupaciones

El estudio revela también cómo los miedos afectan al sueño: un 13,8% asegura que en las dos últimas semanas sus preocupaciones le han impedido dormir, un 23% admite que sucede “a veces” y un 62,3% insiste en que “rara vez o nunca”. Comparando con el año anterior, un 48,9% afirma que sus temores han crecido, un 41% los percibe igual, y solo el 9,7% considera que han disminuido.

Miedo a caminar sola por la noche

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el 67,6% asegura sentirse “muy o bastante seguro” caminando solo por zonas de su localidad de noche, mientras que un 29,8% confiesa sentirse “poco o nada seguro”. La sensación de inseguridad es más acusada en mujeres (39,6%) y en jóvenes de 18 a 24 años (39,2%).