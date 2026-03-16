El príncipe heredero Leka II de Albania se casa en el castillo de su abuela, la reina Géraldine, en Eslovaquia

La boda del príncipe Leka en una imagen compartida en sus redes sociales. (Instagram @princleka)

La familia real de Albania acaba de vivir uno de esos momentos que quedan grabados en su historia. El príncipe heredero Leka II de Albania y Blerta Celibashi han sellado su amor en una ceremonia privada celebrada en el castillo de Apponyi, en Oponice, un escenario cargado de simbolismo para la dinastía. La noticia ha sido confirmada por la Corte Real de Albania, que ha compartido algunas imágenes del enlace y ha subrayado el carácter íntimo y solemne del acto.

El lugar elegido no es casual. El castillo de Apponyi fue la residencia familiar de la reina Géraldine de Apponyi, abuela del príncipe Leka y figura muy querida dentro de la historia de la monarquía albanesa. Situado en el pequeño municipio de Oponice, en Eslovaquia, este histórico edificio se ha convertido en un símbolo del vínculo entre las raíces húngaras de la familia y la historia moderna de Albania.

La Corte Real explicó que la elección del castillo fue una forma de rendir homenaje al legado de la reina Géraldine y a sus orígenes familiares. La futura reina de los albaneses nació en el seno de la influyente familia Apponyi y pasó parte de su juventud en esta residencia antes de casarse, en 1938, con Zog I de Albania, el único monarca que ha tenido el país.

La boda del príncipe Leka en una imagen compartida en sus redes sociales. (Instagram @princleka)

Un compromiso discreto y una boda íntima

La historia de amor entre Leka y Blerta dio un paso decisivo en octubre de 2025, cuando anunciaron su compromiso en un entorno tan espectacular como discreto: el Parque Nacional de Butrinto, uno de los paisajes naturales más emblemáticos del país balcánico. La pareja celebró aquel momento rodeada únicamente por sus familiares y amigos más cercanos, manteniendo la misma discreción que ahora ha marcado su boda.

Según el comunicado oficial, el matrimonio se celebró en una ceremonia privada “marcada por la intimidad y la solemnidad”. No obstante, el registro civil del enlace aún deberá formalizarse oficialmente en Albania en los próximos meses.

La boda del príncipe Leka en una imagen compartida en sus redes sociales. (Instagram @princleka)

El heredero de la dinastía Zogu

El príncipe Leka II, de 43 años, es el actual jefe de la familia real albanesa y nieto del rey Zog I. Su padre, Leka I de Albania, fue el único hijo del monarca que se vio obligado a abandonar el país tras la invasión italiana de 1939, que puso fin a la monarquía.

A lo largo de los años, la familia vivió en el exilio hasta que, en 2002, se levantó oficialmente la prohibición que les impedía regresar a Albania. La reina Géraldine pudo entonces volver brevemente al país antes de fallecer pocos meses después.

Leka II estuvo casado anteriormente con la actriz Elia Zaharia, con quien tuvo a su hija, la pequeña Princesa Géraldine de Albania, que hoy tiene cinco años. La pareja anunció su divorcio en abril de 2024.

Un nuevo capítulo para la familia real

Tras su boda con Leka, Blerta Celibashi ha recibido el título de princesa de los albaneses y adopta el apellido Zogu, integrándose plenamente en la familia. Con este paso, el heredero abre una nueva etapa personal que también simboliza la continuidad de una dinastía marcada por el exilio, la historia y la memoria de su país.

La boda del príncipe Leka en una imagen compartida en sus redes sociales. (Instagram @princleka)

Hoy, aunque Albania es una república, la familia real mantiene un importante valor simbólico. Una ley aprobada en 2003 reconoce oficialmente a los descendientes del rey Zog I como la “antigua familia real”, garantizando su estatus histórico y el derecho a conservar parte de su patrimonio y legado.

La boda de Leka y Blerta, celebrada entre los muros de un castillo que guarda siglos de historia familiar, representa precisamente eso: la unión entre pasado y presente de una de las dinastías más singulares de Europa.