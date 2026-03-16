Presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia niega responsabilidad en la dana y no sabe por qué tardó la alerta

Mascarell explicó en comisión parlamentaria que la retirada de los bomberos del Barranco del Poyo, foco clave de la tragedia, solo le fue comunicada días después y no a través de los canales oficiales. Según informó el medio, el presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia reconoció ante los diputados que la información sobre la vigilancia y posterior salida de los efectivos de esa zona no le llegó por vía institucional, sino posiblemente por la prensa o redes sociales. Esta revelación se produjo durante la investigación parlamentaria tras la dana que afectó Valencia.

El medio destacó que, durante su comparecencia, Avelino Mascarell reiteró que su papel era únicamente político y que las decisiones relacionadas con operaciones, como la emisión de alertas a la población, dependían exclusivamente de los profesionales de emergencias. Mascarell manifestó desconocer por qué el mensaje de advertencia a la ciudadanía se emitió a las 20:11 y afirmó no haber dado instrucciones sobre cómo actuar ante la dana, ya que, según afirmó, carecía de responsabilidad para ello.

Ante preguntas parlamentarias sobre los procedimientos operativos durante la emergencia, Mascarell recordó que acudió al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, pero se distanció de cualquier acción directa en la gestión de la alerta. Detalló que no permaneció en todo momento en la sala, no presenció la conversación clave entre el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el responsable operativo de los bomberos, José Miguel Basset, y sostuvo que no le “cuadraban” los horarios expuestos en comisión.

Según publicó el medio, José Miguel Basset había declarado que a las 17:30 habló con Jorge Suárez para advertir de la necesidad de enviar un mensaje a la población indicando que debía mantenerse en zonas altas, y que a las 18:10 ya contaban con un texto consensuado. Sin embargo, el primer aviso a la ciudadanía se emitió hasta las 20:11, y en él solo se recomendó evitar desplazamientos, sin especificar la instrucción de permanecer en zonas elevadas. Mascarell indicó ante los diputados que desconoce las razones del retraso en el envío y subrayó que él no tenía que marcar la actuación de los profesionales de emergencias ni dar recomendaciones operativas.

De acuerdo con el relato de Mascarell, detallado por el medio, una de las opciones iniciales consideradas fue evacuar a la población, pero finalmente se descartó esa medida debido al estado de las carreteras. Por eso, la recomendación fue permanecer en zonas elevadas en los mensajes dirigidos a los vecinos. Mascarell aseguró que esos detalles se incluyeron solo en un segundo aviso, que estaba ya más localizado. Negó tener conocimiento de presión alguna para evitar que la población fuera alertada y rechazó que alguien interfiriera en la emisión del aviso. A la pregunta sobre la posible influencia de mensajes enviados por el jefe de Gabinete de Carlos Mazón a la consellera de Emergencias, Mascarell declaró que no tenía constancia de que alguien hubiera pedido no alertar.

El presidente del consorcio matizó repetidamente que su tarea se ceñía a la representación política. Insistió en que no impartió órdenes durante la emergencia, aunque solicitó al jefe operativo que le mantuviera informado. Explicó que su presencia en Cecopi se debió a la llamada del alcalde de Utiel, quien le comunicó por teléfono la necesidad de refuerzos por el deterioro de la situación. Ante el requerimiento, Mascarell se dirigió a Cecopi, a pesar de no ostentar funciones de responsabilidad directa en emergencias.

Relató además que siendo su primer incidente en un contexto de emergencia, intentó coordinarse con otros responsables políticos para valorar su presencia en la sala de coordinación. Estaban evaluando la situación, especialmente en Utiel, lo que le llevó a contactar con el alcalde de la localidad para confirmar si los equipos estaban actuando en las zonas pertinentes.

Durante el turno de intervenciones de diferentes diputados, Mascarell reiteró que las autoridades políticas presentes no interfirieron en la toma de decisiones técnicas. Respondió a las preguntas del diputado de Sumar, Nahuel González, dando por hecho que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estaba al tanto de lo que sucedía, aunque no se encontrara físicamente en el Cecopi. Según Mascarell, la presencia de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en el centro tampoco se tradujo en una organización formal de los trabajos en curso, ya que no se asignaron turnos ni se pusieron en marcha dinámicas de gestión centralizada. Remarcó que las decisiones dependieron del personal técnico.

El medio consignó además que, en la comisión, Mascarell precisó que el responsable operativo, Jorge Suárez, propuso ya desde un inicio la utilización del sistema Es Alert para notificar a la ciudadanía y se debatió la conveniencia de usar también redes sociales y la televisión autonómica À Punt para difundir la información relevante.

En cuanto a la vigilancia y retirada de los efectivos del Barranco del Poyo, el portavoz de Bildu, Mikel Otero, cuestionó a Mascarell sobre cómo y quién tomó la decisión de suspender este operativo antes de que el desbordamiento provocara la catástrofe. Mascarell respondió que ignora las circunstancias específicas, recalcando que esas son competencias de los bomberos profesionales encargados de regular los dispositivos operativos en el territorio. Según reportó el medio, Mascarell solo llegó a conocer del retiro de los efectivos días más tarde y de forma extraoficial.

Al ser interrogado sobre el refuerzo de los servicios de bomberos, Mascarell explicó que se está avanzando en un proceso para cubrir 245 plazas que permanecen vacantes, con el objetivo de incrementar la dotación de personal en los parques principales y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios graves.

Vicent Manuel Sarrià, diputado socialista, reprodujo durante la sesión un audio del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en el que este manifestó que Mascarell le informó que a las 17:00 la alcaldesa de Chiva había confirmado que la situación del barranco era estable, pero que media hora después la misma autoridad avisó de una "debacle". Mascarell negó haber transmitido ese mensaje a Mompó y aclaró que a esa hora no estaba presente para hacerlo. Además, puntualizó que tampoco supo que el parque de bomberos de Chiva ya se encontraba inundado por el Barranco del Poyo desde las 16:00.

El medio subrayó que, durante toda su declaración, Mascarell buscó dejar claro que los cargos políticos no ostentan competencias operativas durante emergencias y que las decisiones cruciales recayeron en manos de los profesionales. Rechazó haber tenido parte en demoras, omisiones o directrices que afectaran la cadena de avisos y lamentó no contar con información institucional sobre episodios clave de la jornada que terminó en tragedia.