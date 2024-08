Robles concluye su visita a los militares de los peñones del norte de África, "indispensables para la seguridad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha concluido este martes su visita a los militares destinados en los peñones españoles del norte de África, a los que ha agradecido su labor "indispensable para la seguridad" del país. "No nos olvidamos de los que están desplegados aquí ni del trabajo que realizan que es indispensable para la seguridad de nuestro territorio, más aún en un momento complicado como el actual", les ha trasladado en su segundo día de viaje a Melilla, según ha comunicado Defensa en una nota. Robles se ha desplazado a la isla Isabel II del archipiélago de Chafarinas para conocer el trabajo que realiza el destacamento de la Legión que custodia el islote, ubicado a unos 50 kilómetros al este de la ciudad autónoma. Los legionarios del Tercio 'Gran Capitán' 1º, el grueso de la guarnición integrada por unos 40 militares, han explicado a la titular de Defensa que desde hace tres años no se registran incidentes y que la zona está tranquila. En la isla, ha precisado Defensa, también se encuentra personal de la universidad y organismo autónomo de parques nacionales que se encargan del estudio y conservación del ecosistema marino y terrestre. Robles ha subrayado ante los militares la importancia y tranquilidad que ofrecen los enclaves donde hay militares para la conservación de la naturaleza, en una visita en la que ha estado acompañada por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Julio Salom; la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, y el comandante general de Melilla, general de división Luis Cortés. Defensa ha explicado que el mantenimiento y la protección de estos islotes visitados dependen de la Comandancia General de Melilla, al mando del general de división Luis Cortés desde el pasado julio, y orgánicamente está bajo el Mando de Canarias. Para el apoyo y suministro de estos emplazamientos militares hay un destacamento del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, así como un servicio de aguadas y carburantes prestado por buques de la Armada. Defensa ha recordado que las islas y peñones de soberanía nacional al norte de África pertenecen a España desde el siglo XVI: el más antiguo, Vélez de la Gomera, al que posteriormente se fueron sumando Alhucemas, en 1673, y las Chafarinas, en 1848. APOYO A IRAK Y antes de la visita a Chafarinas, la ministra ha tenido un encuentro con el personal de la unidad de regulares que se está adiestrando para desplegar de noviembre a mayo en la Operación de Apoyo a Irak. Robles ha expresado su orgullo por la labor que los militares españoles realizan en Irak y en la coalición contra el Estado Islámico (DAESH), destacando su profesionalidad y su contribución a la paz en la zona. "Los militares españoles están muy reconocidos no solo por su profesionalidad sino también por su cercanía y trato personal", ha ensalzado después de asistir a un ejercicio simulado de la unidad dentro de su programa de adiestramiento para esta misión. Más de 130 uniformados del Grupo de Regulares de Melilla número 52 integran el contingente que viajará en noviembre para llevar a cabo tareas de mantenimiento de la seguridad y asesoramiento e instrucción a las Fuerzas Armadas iraquíes, ha señalado el ministerio.

