El PP anima a Montero a "sentar" a CCAA y ayuntamientos para abordar la renovación de la financiación autonómica y local

El PP, a través de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha emplazado este martes a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "sentar" a las comunidades autónomas y los ayuntamientos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar la renovación tanto del sistema de financiación autonómica como de la local. Así lo ha reclamado el dirigente del PP en una atención a medios en Jaén junto al alcalde de dicha ciudad, Agustín González, donde Juan Bravo ha subrayado que por parte del Partido Popular vienen "reclamando desde hace mucho tiempo un nuevo sistema de financiación autonómica", pero también un "nuevo sistema de financiación local". En ese punto ha subrayado que hay ayuntamientos como los andaluces de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Jaén que tienen "dificultades presupuestarias", y al hilo ha aludido al caso del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), al que "en su día" se le permitió "reestructurar" su deuda, y que "ha conseguido que a día de hoy sea un ayuntamiento saneado". En esa línea, Juan Bravo ha apuntado que lo que piden desde el PP a la ministra de Hacienda es que, "en vez de pensar en los siete votos" --de Junts-- que puede necesitar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas, "piense en los habitantes de Jaén, de Jerez, de todos los territorios que lo están pasando mal por deudas, generadas en muchos casos por gobiernos anteriores". AL GOBIERNO SOLO SE LE OCURRE SUBIR LOS IMPUESTOS El representante del PP ha querido puntualizar que lo que plantea su partido "no es condonar" deudas a esos ayuntamientos, sino "reestructurar" las mismas y que los consistorios puedan así "trabajar". Frente a ello, ha lamentado que "la única respuesta" que adopta el Gobierno de Sánchez pasa por "subir impuestos o recortar personal". "Su solución a todos los problemas siempre es subir impuestos", ha criticado Juan Bravo al Gobierno antes de incidir en pedir a la ministra Montero que, "por favor, siente al conjunto de comunidades autónomas" y también "a los ayuntamientos", a través de "la Federación Española de Municipios y Provincias" (FEMP), para que "busquemos entre todos cuál es la solución" respecto a la financiación de dichas administraciones, desde la premisa de que "tener unas cuentas saneadas es bueno para el conjunto de los ciudadanos", según ha defendido. En esa línea, el vicesecretario de Economía del PP ha pedido al Gobierno "menos negociar con los independentistas y separatistas, menos concesiones a los independentistas y separatistas, menos críticas a los juzgados y tribunales", y "más explicaciones de aquellos que las tienen que dar y, sobre todo, más respuesta a los ciudadanos en forma de prestación de servicios". REUNIÓN DE FEIJÓO CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS DEL PP A preguntas de los periodistas, Juan Bravo se ha referido a la reunión que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, prevé celebrar el próximo mes de septiembre con los presidentes autonómicos 'populares', ante la que ha valorado que el dirigente de su partido va a hacer "algo que no ha hecho el presidente del Gobierno de España, que ha sido convocar a los presidentes" de las comunidades. De igual modo, Juan Bravo ha reivindicado que desde el PP llevan "mucho tiempo trabajando en un nuevo sistema de financiación" y han realizado "muchas propuestas", al contrario, según ha apostillado, que la ministra de Hacienda, que es quien "tiene que hacer las propuestas", pero que "no ha hecho ninguna". El vicesecretario de Economía del PP ha partido de la base de que hay una serie de comunidades autónomas que "están infrafinanciadas", algo que "respaldan" entidades como Fedea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y de que "los costes de la sanidad y la educación se han incrementado en un 40%" tras la irrupción de la pandemia de Covid-19, por lo que "hay que gestionar más recursos para las comunidades autónomas, que llevan el 45% más o menos del gasto público en este país". De igual modo, el representante del PP ha abogado por que, a la hora de acordar un "reparto del déficit" que pueden asumir las distintas administraciones, se permita que las comunidades autónomas o los ayuntamientos "también tengan esa capacidad de gasto, no que se la quede todo el Estado". Asimismo, desde el PP llaman a reflexionar sobre las "situaciones de duplicidad o triplicidad" que se dan "en el ámbito de las administraciones" y que conllevan "un incremento de costes", y al respecto Juan Bravo ha señalado que los 'populares' quieren "trabajar conjuntamente con la Airef para reducir todas esas duplicidades", atendiendo a "esos elementos de dinero público que ha dicho que se utilizan ineficientemente o que no sería necesario utilizar". Además, desde el PP quieren "cortar y vetar por completo que nada de lo que se haga" en esta materia de la financiación "se haga de manera bilateral", según ha advertido Juan Bravo, quien ha puesto de relieve que "no habrán oído a ninguna comunidad autónoma" gobernada por el PP "hablar de algo solamente para ella sola", ya que dichos gobiernos entienden que la propuesta que se haga sea "de manera multilateral y acordada". Finalmente, el que fuera también consejero de Hacienda del Gobierno andaluz en la pasada legislatura ha reivindicado la "situación real de las cuentas públicas" de la administración andaluza tras los años de gobierno del PP-A, en los que, "a pesar de las dificultades, Andalucía ha sido de las que mejor ha cumplido, tanto en la elaboración del Presupuesto, en la resolución de las cuentas públicas, en la ejecución", como "en los compromisos" en relación con los fondos europeos, según ha valorado Juan Bravo.

