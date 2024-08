Óscar Cano: "Busco la mejor versión de los jugadores; lo del sello es un ego absurdo"

Santa Cruz de Tenerife, 18 ago (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Óscar Cano, ha manifestado en la previa del estreno en LaLiga Hypermotion 2024-2025, con la visita de este lunes al CD Eldense, que su objetivo es sacar la mejor versión de los jugadores, y que lo de dar al equipo su sello es un "ego absurdo" que esquivó hace muchos años.

El técnico granadino no ha dado ni una sola pista de su primer once inicial, ni siquiera quién será el portero titular, pero sí reconoce que afrontarán un encuentro "muy exigente", que no se parecerá nada al amistoso de hace dos semanas que ganaron por 1-3, porque ya habrá "tres importantes puntos" en juego y quieren hacer "una buena temporada" desde su inicio.

"Independientemente del resultado que se dé, el equipo está con un estado de ánimo muy alto, nunca falta en los entrenamientos la alegría bien entendida, y eso hace ser optimista a este cuerpo técnico de cara al partido de mañana", ha relatado en rueda de prensa.

Cano ha explicado que no quiere que el Tenerife tenga su sello, sino que los futbolistas "den su mejor versión, porque ese ego me parece absurdo y a mí me invadió durante muchos años. En función de los jugadores que alineemos, el equipo tendrá una orientación u otra, y lo importante es que el fútbol que toque hacer, lo hagamos de la mejor manera posible", ha subrayado.

El preparador andaluz cree que es difícil que cualquier equipo pueda obtener muy rápido una regularidad porque hay "muy buenos rivales", como es el caso del propio Eldense, al que considera un equipo que se ha reforzado "muy bien en el mercado" y cuenta con un "gran entrenador" como el valenciano Dani Ponz.

El entrenador del Tenerife sostiene que deben saber "manejar la ansiedad" y dar el cien por cien "no solo en este partido por ser el primero, sino en todos los que vengan". EFE

