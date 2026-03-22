Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

El jugador del Real Madrid Fede Valverde (REUTERS/Jon Nazca)

El cruce entre Fede Valverde y Álex Baena volvió a ser uno de los episodios más destacados en el reciente enfrentamiento disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El partido alcanzó un punto crítico en el minuto 77, cuando Valverde, futbolista del Real Madrid, fue protagonista de una jugada que generó gran controversia. El uruguayo se aproximó a Baena desde atrás y cometió una falta sobre el jugador rojiblanco. La acción fue sancionada de inmediato por el árbitro, quien mostró la tarjeta roja directa al centrocampista blanco. La contundencia de la decisión arbitral causó sorpresa y molestia entre los aficionados del Real Madrid, muchos de los cuales consideraron que la sanción era excesiva para la acción cometida.

La expulsión de Valverde no pasó desapercibida para nadie en el estadio. El propio Álvaro Arbeloa reclamó explicaciones desde la zona técnica, sin obtener respuesta favorable. La decisión ya estaba tomada y no se contempló la posibilidad de revisión. La reacción del público fue inmediata: una sonora pitada se extendió por todo el Bernabéu y, como ha ocurrido en otras ocasiones marcadas por la polémica arbitral, se escuchó el cántico de “corrupción en la Federación” en las gradas, reflejando el descontento de la afición blanca ante lo que percibían como un castigo desproporcionado para su jugador.

La relación entre Valverde y Baena no es nueva y tiene antecedentes recientes que han marcado los encuentros entre ambos. Todo comenzó en el mes de abril de 2023, durante un duelo entre el Real Madrid y el Villarreal. En ese partido, ambos jugadores protagonizaron varios choques y discusiones a lo largo de los noventa minutos. Según lo ocurrido entonces, algunos de los comentarios de Baena no fueron bien recibidos por Valverde, quien, tras el pitido final, agredió al jugador rival en el aparcamiento del estadio. Desde ese momento, la relación entre ambos se ha caracterizado por la distancia y la frialdad, tanto dentro como fuera del campo.

El jugador del Villarreal Alex Baena y el futbolista del Real Madrid Fede Valverde (AP Foto/José Bretón)

En el partido más reciente, Baena ingresó al terreno de juego tras sustituir a Giuliano. Apenas habían transcurrido seis minutos desde su entrada cuando recibió la falta de Valverde que provocó la intervención arbitral. Cada vez que ambos futbolistas han coincidido en un partido desde el incidente de 2023, la tensión ha sido evidente. En el encuentro correspondiente a la primera vuelta de la presente temporada, disputado en el estadio Metropolitano, ambos volvieron a encontrarse sobre el césped.

La expulsión de Valverde

La expulsión de Valverde supuso un nuevo capítulo en esta historia de desencuentros. El Bernabéu presenció una reacción colectiva de protesta contra la decisión arbitral, que fue percibida como injusta por parte de la afición del Real Madrid. La entrada, realizada por detrás e impactando en el tobillo de Baena, fue el motivo de la roja directa, aunque entre los seguidores madridistas se interpretó como un castigo desmedido. La intervención de Arbeloa, buscando explicaciones, puso de manifiesto la incomodidad del banquillo blanco ante la resolución del colegiado.

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La roja al jugador uruguayo complicó las cosas al Real Madrid, que se vio obligado a mantener el resultado con uno menos. Y lo consiguieron. Los blancos aguantaron las embestidas rojiblancas para registrar tres puntos más en LaLiga y mantenerse en la lucha por el título ante un FC Barcelona que también ha sumado durante la jornada.