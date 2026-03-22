México

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

Guardar
La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última carrera.

Quién lidera la tabla de posiciones

Algunos de los pilotos de
Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

El líder al momentode la clasificación se encuentra George Russell, de la escudería Mercedes. El británico suma 51 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

El segundo lugar es para Kimi Antonelli. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto italiano alcanza los 47 puntos en la Competición de Pilotos.

El podio lo cierra Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. El monegasco registra 34 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La lista completa de la F1

Lewis Hamilton en los test
Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 51

2.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 47

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 34

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 33

5.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

6.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 15

7.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 9

8.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 8

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 8

10.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

11.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

12.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 3

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

15.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 0

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Tabla de posiciones F1España-DeportesNoticiasÚltimas actualizacionesFórmula 1 en EspañaTabla de posiciones F1

Más Noticias

Detienen a Ricardo “N”, integrante del grupo ACME, por presunta extorsión a comerciantes en el Edomex

El detenido fue identificado como un objetivo proditorio dentro de la Operación Restitución

Detienen a Ricardo “N”, integrante

Leche entera o descremada: estudio revela cuál daña más al corazón

Una revisión de estudios recientes muestra matices importantes sobre los riesgos y beneficios de cada tipo, según tu salud y estilo de vida

Leche entera o descremada: estudio

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de marzo

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el siguiente pago para todos los beneficiarios

Los montos que recibe cada estudiante de preescolar y primaria de la Ciudad de México, que integra este programa social, son distintos

Mi Beca para Empezar 2026:

¿Habrá clases este lunes 23 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública reveló que el periodo vacacional de Semana Santa está por iniciar

¿Habrá clases este lunes 23
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano critica la ropa

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

DEPORTES

Lorenzo Zaragoza gana el oro

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia