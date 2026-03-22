La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.
A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.
Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última carrera.
Quién lidera la tabla de posiciones
El líder al momentode la clasificación se encuentra George Russell, de la escudería Mercedes. El británico suma 51 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.
El segundo lugar es para Kimi Antonelli. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto italiano alcanza los 47 puntos en la Competición de Pilotos.
El podio lo cierra Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. El monegasco registra 34 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.
La lista completa de la F1
1.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 51
2.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 47
3.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 34
4.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 33
5.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 17
6.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 15
7.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 9
8.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 8
9.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 8
10.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 4
11.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 4
12.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 3
13.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 2
14.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 2
15.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 1
16.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 0
17.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 0
18.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 0
19.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
20.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
21.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 0
22.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0