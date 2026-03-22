La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última carrera.

Quién lidera la tabla de posiciones

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

El líder al momentode la clasificación se encuentra George Russell, de la escudería Mercedes. El británico suma 51 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

El segundo lugar es para Kimi Antonelli. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto italiano alcanza los 47 puntos en la Competición de Pilotos.

El podio lo cierra Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. El monegasco registra 34 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La lista completa de la F1

Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 51

2.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 47

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 34

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 33

5.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

6.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 15

7.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 9

8.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 8

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 8

10.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

11.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

12.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 3

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

15.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 0

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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