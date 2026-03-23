Espana agencias

El argentino Etcheverry dice que este es su mejor inicio de temporada

Guardar

Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry dijo este domingo que atraviesa el mejor inicio de temporada de su carrera, después de clasificarse en Miami por primera vez a octavos de final de un Masters 1.000, lo que se suma al título conquistado en Río de Janeiro en febrero.

"Por lejos es el mejor inicio de temporada (...) estar en octavos de Miami es súper especial, es un torneo que me gusta mucho", dijo Etcheverry en zona mixta después de vencer en dos sets al español Rafael Jódar en tercera ronda.

El tope de Etcheverry, número 32 del mundo, hasta hoy en un Masters 1.000 era una tercera ronda que había conseguido en Roma 2024, Shanghai 2024 y Toronto 2025, y nunca había alcanzado los octavos de final.

En esa instancia se medirá el martes con el estadounidense Tommy Paul (n.23).

A ello se suma el Rio Open conquistado en febrero en Brasil, el primer título profesional de su carrera.

Sobre el español Jódar, que ocupa el puesto 109 del ranking pero saltará al 77 después de Miami, dijo que "juega muy bien y tiene que seguir como viene".

"Saca muy bien, de fondo tiene unos tiros muy buenos, todavía es chico, tiene que aprender un par de cosas pero la va a agarrar", sentenció. EFE

(foto)

Últimas Noticias

El chileno Wanderers elimina a Flamengo y se convierte en campeón de Libertadores Sub-20

Infobae

Ciudad de México celebra desfile de Catrinas Mundialistas previo al Mundial 2026

Infobae

Un menor de 14 años herido grave por arma blanca en el centro de Madrid

Infobae

Hoy será noticia. Lunes, 23 de marzo

Infobae

Arbeloa: "Si no es el mejor momento de la carrera de Vinícius, poco le falta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga