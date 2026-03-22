Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero Durante la temporada 80-81, el entonces presidente rojiblanco protagonizó una de las anécdotas más recordadas de los derbis

El partido entre el Real Madrid y el Atlético

El derbi regresa a LaLiga para protagonizar uno de los partidos más esperados del año. Los dos grandes de la capital, los eternos rivales, colcheneros y merengues, indios y vikingos, Atlético de Madrid y Real Madrid volverán a enfrentarse en un duelo de la competición doméstica. Esta vez será el Santiago Bernabéu el escenario, tras la amplia victoria rojiblanca por 5-2 en el Metropolitano. Son muchas las ocasiones en que ambos equipos madrileños se han visto las caras, pero hay encuentros que guardan especial recuerdo en la memoria. Uno de ellos es el derbi del picho de tortilla que se celebró en el estadio blanco con el título liguero en juego.