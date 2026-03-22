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Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club blanco y el equipo rojiblanco

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El Real Madrid y el
El Real Madrid y el Atlético Madrid (EFE)

El Santiago Bernabéu acoge este domingo 22 de marzo el duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 29 de la Liga. El derbi madrileño destaca no solo por la rivalidad histórica entre ambos equipos, sino también por la relevancia que tiene en la clasificación. Tanto el conjunto blanco como el rojiblanco llegan a este encuentro tras haber asegurado su presencia en los cuartos de final de la Champions League.

18:44 hsHoy

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

Durante la temporada 80-81, el entonces presidente rojiblanco protagonizó una de las anécdotas más recordadas de los derbis

El partido entre el Real
El partido entre el Real Madrid y el Atlético

El derbi regresa a LaLiga para protagonizar uno de los partidos más esperados del año. Los dos grandes de la capital, los eternos rivales, colcheneros y merengues, indios y vikingos, Atlético de Madrid y Real Madrid volverán a enfrentarse en un duelo de la competición doméstica. Esta vez será el Santiago Bernabéu el escenario, tras la amplia victoria rojiblanca por 5-2 en el Metropolitano. Son muchas las ocasiones en que ambos equipos madrileños se han visto las caras, pero hay encuentros que guardan especial recuerdo en la memoria. Uno de ellos es el derbi del picho de tortilla que se celebró en el estadio blanco con el título liguero en juego.

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18:32 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

El club blanco recibe al equipo rojiblanco estadio Santiago Bernabéu

Un partido entre el Real
Un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid (EFE)

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de uno de los partidos más esperados de la temporada: el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en la jornada 29 de la Liga. Este domingo 22 de marzo, el clásico madrileño no solo concentra la atención por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también por su situación en la tabla de la competición doméstica. El club rojiblanco y el equipo blanco acuden a la cita, además, después de clasificarse para los cuartos de final de Champions.

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18:29 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de LaLiga entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Un duelo entre los dos grandes de la capital que acuden a la cita tras haber conseguido el pase a cuartos de final de Champions

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