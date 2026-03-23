Ciudad de México celebra desfile de Catrinas Mundialistas previo al Mundial 2026

Ciudad de México, 22 mar (EFE).- Cientos de personas participaron este domingo en el desfile 'Catrinas Mundialistas', convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026, que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá.

La concentración reunió a personas de todas las edades que desfilaron desde el Ángel de la Independencia rumbo a Bellas Artes, en el centro de la capital, ataviadas con camisetas de la selección mexicana y maquillaje de catrinas.

Las catrinas son figuras femeninas en forma de calavera, ataviadas con ropa elegante, que se han convertido en uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, que se celebra en noviembre y es una festividad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El desfile, organizado por el colectivo de la Mega Procesión de las Catrinas -y el primero celebrado en esta época del año-, fusionó así dos símbolos arraigados en la identidad mexicana: la estética de las catrinas y la cultura futbolera, en el marco de las actividades previas al Mundial de 2026.

Para "encatrinarse", las autoridades capitalinas habilitaron un área de maquillaje donde los asistentes podían ser caracterizados como catrinas antes del inicio del recorrido.

En un ambiente festivo, contingentes de catrinas y catrines avanzaron por Paseo de la Reforma con maquillajes y vestuarios que combinaban elementos tradicionales con referencias futboleras, como balones, banderas y camisetas de la selección mexicana.

Entre carros alegóricos, matracas, silbatos y globos, familias, turistas y curiosos se detenían a admirar los disfraces y otras expresiones creativas, como figuras de cartón del trofeo mundialista y calaveras con camisetas futboleras.

Desde 2016, cada año se realiza entre octubre y noviembre un Desfile de Catrinas en la Ciudad de México, inspirado en la película 'Spectre' de James Bond (2015), donde una multitud de catrinas recorre el centro histórico en la escena inicial del filme.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio. EFE

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