Un menor de 14 años herido grave por arma blanca en el centro de Madrid

Madrid, 22 mar (EFE).- Un menor de 14 años se encuentra potencialmente grave tras sufrir dos heridas por arma blanca este domingo por la noche en la zona de la madrileña calle de Clara del Rey, en el centro de la capital, ha informado Emergencias Madrid.

La agresión ha ocurrido sobre las 22:00 horas a la altura del número 50 de la calle Clara del Rey, en el distrito de Chamartín.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un menor había sufrido dos heridas por arma blanca. El herido fue atendido en la calle cercana de Santa Rita.

Tras ser estabilizado por el Samur, fue trasladado como potencialmente grave a una hospital.

La Policía Nacional investiga la agresión. EFE