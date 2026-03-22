España

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

Dos de los afectados han resultado heridos con fracturas, uno de ellos grave, y han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Déu

Guardar
Los Bombers de la Generalitat trabajan en el rescate de los cuatro jóvenes atrapados (@bomberscat / X)

El colapso parcial del antiguo Hospital de Esparreguera (Barcelona) este domingo por la tarde ha dejado atrapados a cuatro jóvenes en el interior del edificio abandonado, obligando a desplegar un amplio operativo de rescate que se ha prolongado durante varias horas y ha movilizado a unidades especializadas de emergencias.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 18.06 horas, momento en el que se activó el dispositivo tras detectarse un “colapso estructural” con personas en el interior. A su llegada, los equipos confirmaron que cuatro jóvenes habían quedado atrapados en distintas zonas del inmueble, un edificio en desuso y con un avanzado estado de deterioro.

En una primera fase de la intervención, los bomberos lograron rescatar a dos de los afectados, que habían caído a una planta inferior como consecuencia directa del derrumbe. Ambos presentaban diversas fracturas derivadas del impacto. Uno de ellos se encontraba en estado grave, mientras que el segundo presentaba heridas de menor consideración. Tras ser estabilizados en el lugar, fueron evacuados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues.

Mientras tanto, los otros dos jóvenes permanecían en el interior del edificio, en una zona de difícil acceso y con riesgo de nuevos desprendimientos. No obstante, según detallaron los propios servicios de emergencia a través de sus canales oficiales, ambos se encontraban conscientes, orientados y “en contacto” permanente con los equipos de rescate, lo que permitió planificar la intervención con mayor precisión.

Un operativo condicionado por la inestabilidad

Las tareas de rescate se han desarrollado en un entorno especialmente complejo debido al estado estructural del inmueble. El antiguo hospital, también conocido como Hospital Vell o El Molí de la Figuera, presenta un avanzado deterioro tras años de abandono, lo que ha obligado a extremar las precauciones durante toda la intervención.

Un camión de los Bombers
Un camión de los Bombers de la Generalitat (Europa Press)

Hasta el lugar se desplazaron un total de 13 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, entre ellas efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), especializados en intervenciones en edificios derruidos, y del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), además de vehículos de apoyo y mando encargados de coordinar el operativo.

Asimismo, se activaron drones de la unidad de Medios Aéreos (MAER), que permitieron evaluar desde el aire el estado de la estructura y localizar puntos de acceso seguros. Este apoyo tecnológico resultó clave para minimizar riesgos en un escenario donde existía la posibilidad de nuevos colapsos parciales.

En paralelo, varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) permanecieron en la zona para atender a los afectados, mientras agentes de los Mossos d’Esquadra acordonaban el perímetro para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Rescate escalonado durante tres horas

Tras la evacuación de los dos primeros jóvenes heridos, los trabajos se centraron en alcanzar a los otros dos atrapados, cuya localización obligó a avanzar de forma progresiva y controlada entre los restos del edificio. Los bomberos mantuvieron en todo momento la comunicación con ellos, lo que permitió confirmar que no presentaban heridas de gravedad y ajustar la estrategia de acceso.

Durante varias horas, los equipos analizaron la afectación estructural del inmueble y consolidaron las zonas más inestables antes de proceder a la extracción. La prioridad fue evitar cualquier movimiento que pudiera provocar nuevos derrumbes y poner en peligro tanto a las víctimas como a los propios intervinientes.

Finalmente, poco antes de las 21.00 horas, los Bombers de la Generalitat lograron completar el rescate de los dos jóvenes que permanecían en el interior. Ambos fueron extraídos sin lesiones, según confirmaron los propios servicios de emergencia.

Temas Relacionados

BomberosBarcelonaCataluñaSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

San José Oriol y todos los santos se celebran este lunes 23 de marzo

El religioso barcelonés fue conocido por su humildad radical, imponiéndose severos ayunos y renuncia a la carne

San José Oriol y todos

Desarrollan un parche con microagujas que puede controlar la inflamación sin dolor: “Una nueva forma de controlar la salud inmunológica”

La innovación, que actúa como un vendaje, facilita el análisis de células inmunitarias especializadas a través de la piel, sin necesidad de hacer una extracción de sangre o una biopsia tradicional

Desarrollan un parche con microagujas

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable por los hechos ocurridos en noviembre de 2023 en Porto Cristo

La acusada de arrojar a

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

La entrega queda condicionada a que Venezuela garantice el respeto de los derechos fundamentales y las condiciones de reclusión

La Audiencia Nacional avala extraditar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La acusada de arrojar a

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones