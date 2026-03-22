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Hoy será noticia. Lunes, 23 de marzo

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PARTIDOS SUMAR

Los partidos de Sumar celebran una cumbre en el Congreso

Madrid (EFE).- Los máximos responsables de las formaciones del espacio Movimiento Sumar mantienen un encuentro para analizar la situación política nacional e internacional, en un momento en el que esta fuerza quiere marcar perfil propio tras las tensiones con el PSOE por el paquete de medidas anticrisis en el último Consejo de Ministros.

Al encuentro, que se celebrará a las 11:00 horas en el Congreso, participan los líderes de IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mes per Mallorca, CHA y Verdes Equo, con la presencia de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García, entre otros.

APAGÓN ELÉCTRICO

La comisión del apagón avanza en el Senado con Aagesen mientras se conocen nuevos informes

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este lunes en la comisión del Senado sobre el apagón peninsular, que se retomará habiendo conocido ya dos esperados documentos sobre lo ocurrido el 28 de abril de 2025.

Estos son el informe de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el análisis definitivo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), textos que previsiblemente contarán con un papel protagonista en esta sesión.

ALIMENTARIA 2026

La feria Alimentaria comienza este lunes con una invitación a innovar y hacer negocio

Barcelona (EFE).- Cincuenta años después de su primera edición, la feria Alimentaria abre hoy lunes sus puertas en Barcelona con una invitación renovada a innovar y hacer negocio en un entorno complejo para la industria alimentaria y la hostelería.

Más de 110.000 visitantes -un 25 % de ellos internacionales- acudirán durante cuatro días a Alimentaria+Hostelco, que ocupará 100.000 metros cuadrados distribuidos en siete pabellones de Fira de Barcelona.

EL TIEMPO

Hoy continuará la inestabilidad en Canarias

Madrid (EFE).- Este lunes continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese o su posible evolución, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en la vertiente sur de las islas más montañosas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil.

EFE

fp

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