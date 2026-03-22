Arbeloa: "Si no es el mejor momento de la carrera de Vinícius, poco le falta"

Madrid, 22 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ensalzó este domingo la actuación de Vinícius Junior, decisivo con su doblete en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, y aseguró que, "si no es el mejor momento" de su carrera, "poco le falta".

"Otro partidazo más de Vinícius, otra demostración de talento, valentía, carácter, de no tener miedo a fallar y volver a intentarlo. Nos ha dado la victoria con un golazo en un momento complicado. Es una suerte tremenda tenerle, por su carácter y ganas de tirar del equipo. Si no es el mejor momento de su carrera, poco le falta", aseguró en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró orgulloso de la imagen de su equipo para levantar el derbi y lograr tres puntos claves para seguir en la pelea por el título.

"Hemos mostrado fortaleza mental y carácter digno de este escudo. Es lo que más me ha gustado. Hemos tenido que sufrir con uno menos, la expulsión nos lo ha puesto muy difícil, pero nos hemos llevado los tres puntos como queríamos. Todas las victorias son un punto de inflexión y seguimos en la lucha por LaLiga", analizó.

"Voy conociendo cada vez más a mis jugadores. Llegué en un momento en el que no he tenido tiempo para trabajar con ellos y ver cómo iban mezclando. No es fácil ver cómo funciona el equipo y en dos meses ha cambiado. Ahora sé cómo son en lo personal y profesional, donde puedo sacar mejor rendimiento y tocar. Queda mucho. Ahora recuperaremos gente como Militao, Bellingham ha jugado hoy después de mucho tiempo y estamos en evolución constante con margen de mejora", añadió.

Kylian Mbappé inició el derbi como suplente y Arbeloa explicó el motivo ante la necesidad de ir ganando ritmo tras el esguince de rodilla que le obligó a parar.

"Cada día intento sacar al mejor once. Cuando tienes al mejor del mundo intentas aprovecharlo, pero, después de tres semanas, lo mejor es ir en progresión. Es lo que me gusta y entiendo que es lo mejor para ellos, tener a gente que está al cien por cien. En los minutos que ha estado ha sido amenaza constante. Ahora en la selección tendrá más minutos y vendrá mejor preparado", valoró.

"Mi mayor objetivo como entrenador es ser injusto con el máximo número de jugadores posibles. Sentir que soy injusto con los que merecen jugar. Es mi objetivo sentir que tengo 25 jugadores, que todos merecen jugar y tienen confianza para hacer lo que les pido. Ojalá lo consiga algún día", añadió.

No aclaró Arbeloa si la suplencia de Trent Alexander-Arnold se debió a una impuntualidad esta semana en un entrenamiento y valoró la aportación del capitán Dani Carvajal en su titularidad.

"Cada jornada y cada partido saco al mejor once según el rival. Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha estado encima de Lookman y ha sido una amenaza en ataque. Estoy feliz de poder tener tantas variantes y de que aporte. Es el camino", celebró con la mejoría de imagen de Carvajal.

Tras recuperar a Mbappé y Bellingham, el técnico confirmó que tras el parón ya podrá contar también con Éder Militao, que "estará disponible para Mallorca".

"Trabajo para intentar sacar el máximo rendimiento, ver cómo ser más compactos y que mis jugadores tengan ideas más claras, que sepamos lo que tenemos que hacer cuando atacamos, porque tenía la sensación de que se dependía del talento de cada jugador. Ahora buscamos debilidades del equipo rival. Tenemos un largo camino y mucho que mejorar porque acabamos de llegar", sentenció valorando el crecimiento de su equipo. EFE