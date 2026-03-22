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Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

El técnico argentino habló del partido entre el club blanco y el equipo rojiblanco

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El entrenador del Atlético de
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS/David Klein)

El Atlético de Madrid afrontó una nueva visita al Santiago Bernabéu con la intención de sumar puntos y reforzar su confianza de cara a los siguientes retos de la temporada. El equipo dirigido por Diego Simeone logró ponerse por delante en el marcador gracias a una acción colectiva que culminó Lookman, quien se estrenó como goleador en este tipo de duelos. El gol inicial dio impulso al conjunto colchonero en el arranque del partido, aunque la alegría sería efímera.

El Real Madrid aprovechó errores cometidos en la retaguardia atlética y no dejó pasar la oportunidad de dar la vuelta al resultado. Dos fallos de los rojiblancos permitieron a los locales remontar, cambiando el panorama del encuentro. A pesar de esta situación adversa, el Atlético no bajó los brazos y consiguió igualar el partido a través de un potente remate de Nahuel Molina, que sorprendió a la defensa blanca y llevó el marcador nuevamente a tablas. Vinicius, por parte del Real Madrid, volvió a aparecer con una intervención decisiva, inclinando la balanza en favor de los suyos y dejando al Atlético sin margen de reacción en los minutos finales.

El conjunto de Simeone terminó el partido sin puntos y sin lograr el objetivo de marcharse del Bernabéu con algo más positivo. Los jugadores rojiblancos, tras el pitido final, centraron su atención en los próximos compromisos, tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones, siguiendo con la misma mentalidad que tenían antes de disputar el derbi.

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Jon Nazca)

Las palabras del Cholo Simeone

Al analizar lo ocurrido tras el encuentro, Simeone compartió su visión sobre el desarrollo del partido y descartó que el arbitraje fuera el motivo principal de la derrota. El técnico argentino explicó: “No creo que no hayamos ganado por el árbitro. Tuvimos la oportunidad de aprovechar las situaciones buenas del partido y no fuimos capaces de dar el paso adelante para ganar un partido en el que al menos merecíamos algo más. No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Pudimos defender mejor y hacer más cosas. Eso nos tiene que servir para lo que viene".

A lo largo del encuentro, uno de los nombres propios fue el de Lookman, que marcó su primer gol en un derbi y se mostró activo en el ataque rojiblanco. Simeone valoró su aportación y el esfuerzo que realiza el futbolista en los distintos aspectos del juego: “Viene creciendo y ayudándonos muy bien. Nos da cosas distintas. Le estamos ayudando en la parte defensiva. Es un chico con un corazón enorme y tiene una voluntad para crecer y aportar. Ojalá siga dándonos como lo ha hecho hoy".

El entrenador del Atlético de Madrid mostró su disgusto y elogió a la Araña

El desarrollo del segundo tiempo resultó complicado para el Atlético, que no logró aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Valverde. El equipo tuvo dificultades para controlar el partido y para gestionar las diferentes situaciones que se presentaron en el tramo final. Simeone hizo autocrítica sobre el rendimiento de sus jugadores en esa fase del partido y remarcó aspectos a mejorar: “Nos faltó controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se dieron… No fuimos capaces de hacerlo. Pudimos haber hecho más, controlar el partido de otra manera después del 1-0 y no cometer errores porque rivales así, ante la menor oportunidad, te van a hacer daño”.

El choque dejó al Atlético con la obligación de reflexionar sobre lo ocurrido y buscar soluciones de cara a los próximos desafíos en las competiciones donde sigue vivo. El análisis de Simeone, en el que no elude la autocrítica, apunta a la necesidad de corregir aspectos defensivos y de aprovechar mejor las situaciones favorables durante los partidos, especialmente frente a rivales de alto nivel como el Real Madrid. El entrenador argentino concluyó que la experiencia en el Bernabéu debe servir como aprendizaje para fortalecer al equipo en los retos venideros.

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