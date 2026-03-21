Más de 20 países dijeron estar “listos para contribuir” al desbloqueo del estrecho de Ormuz

EEUU presiona para que la comunidad internacional contribuya a garantizar el paso seguro de los petroleros en Ormuz (REUTERS/Stringer)

Más de veinte países anunciaron este sábado su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro en el Estrecho de Ormuz, condenando de forma contundente las acciones del régimen de Irán que han limitado la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global. En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— subrayan la importancia estratégica del Estrecho ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras civiles atribuidos a Teherán.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron las naciones firmantes en un comunicado conjunto.

Y agregaron: “Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”.

El anuncio tuvo lugar luego de que el Ejército de Estados Unidos afirmara este sábado que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz ha quedado “reducida” tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero. “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje en video publicado en X.

“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, añadió.

El almirante de la Armada de los EEUU, Brad Cooper (Marina de los EEUU/Especialista en comunicación de masas de segunda clase Sonny Escalante/Folleto vía REUTERS)

El viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó duramente a los miembros europeos de la OTAN por su escasa cooperación militar en la reapertura del Estrecho de Ormuz, llamándolos “cobardes” y resaltando la falta de apoyo pese a los logros alcanzados en la contención de Irán: “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”. Añadió que esta tarea “es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”.

Como parte de la respuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses aumentaron su presencia militar en la zona. Se desplegaron aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para localizar y destruir lanchas rápidas iraníes, drones explosivos y misiles de crucero en el Estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.

En los últimos días, se han destruido o dañado más de 120 embarcaciones iraníes durante los combates, según fuentes militares. Además, una unidad de respuesta rápida de marines apoya la protección de buques comerciales y el control de islas cercanas a la costa sur de Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad de una de las áreas marítimas más concurridas del mundo.

Pese a los bombardeos y a las operaciones internacionales, Irán mantiene capacidades ofensivas importantes en la región. Analistas en defensa señalan que “cientos de lanchas” permanecen ocultas en hangares subterráneos, junto a minas navales y misiles de crucero sobre camiones, lo que dificulta eliminar por completo la amenaza en una franja marítima de solo 39 kilómetros de ancho en su parte más estrecha.

La infraestructura defensiva iraní incluye túneles y posiciones reforzadas tanto en la costa como en islas próximas, lo que supone un desafío para operaciones extranjeras. Experiencias previas con milicias alineadas, como los hutíes en Yemen, que emplean misiles y drones de ataque, muestran que las campañas prolongadas no han logrado erradicar completamente el riesgo.

Fuerte condena contra los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz (U.S. Navy via AP)

Por otra parte, el Parlamento de Irán analiza imponer peajes a todas las embarcaciones extranjeras que crucen el Estrecho de Ormuz. Si se aprueba, los países que dependen del petróleo y gas de la zona podrían verse obligados a negociar directamente con Teherán, aumentando el poder de negociación iraní en el mercado mundial de combustibles.

La interrupción del tránsito por el Estrecho ha generado un aumento en los precios internacionales del petróleo. El crudo llegó a superar los USD 119 el barril, antes de estabilizarse en USD 108,65, con un incremento del 1,2%, según fuentes especializadas. Esta volatilidad afecta a economías de todo el mundo, especialmente a los países que dependen de la energía del golfo Pérsico.

Expertos en política energética advierten sobre una potencial “interdependencia forzada”, en la que el abastecimiento energético y la seguridad del suministro quedan sujetos a las condiciones que imponga Irán. Las nuevas dinámicas del Estrecho podrían transformar tanto los flujos comerciales como el mapa político de la región, modificando los equilibrios de poder en el mediano plazo.