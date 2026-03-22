Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Yves Herman)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de “todos los yacimientos energéticos” de Oriente Medio ante la guerra que mantienen Irán, Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero. En un mensaje difundido a través de la red social X y escrito en inglés, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que el actual escenario internacional sitúa al mundo en “un punto de inflexión global”.

Sánchez ha alertado de que una intensificación del conflicto podría “desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”, en un contexto marcado por el bloqueo de uno de los principales enclaves estratégicos para el transporte de petróleo a nivel mundial. “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”, ha subrayado el presidente del Gobierno.

El posicionamiento del Ejecutivo español llega en un momento de máxima tensión en la región, con el estrecho de Ormuz bloqueado desde hace tres semanas y con decenas de petroleros varados a la espera de una resolución del conflicto. Aunque Irán sostiene que permite el paso parcial de embarcaciones de países no aliados de Estados Unidos e Israel, la situación ha alterado ya los flujos comerciales y energéticos.

Las medidas del Gobierno

La preocupación expresada por Sánchez no se limita al plano geopolítico. El pasado viernes, el presidente anunció un plan de medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, con una movilización de 5.000 millones de euros. Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo advirtió de que el conflicto estaba provocando ya las primeras “réplicas de un terremoto económico de escala global”, con efectos visibles en el encarecimiento de los combustibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Europa Press)

El Gobierno vincula así la evolución del conflicto con la estabilidad de los mercados energéticos, en un escenario en el que el estrecho de Ormuz desempeña un papel determinante en el suministro mundial de crudo. La interrupción, total o parcial, del tránsito por esta vía marítima tiene un efecto inmediato en los precios internacionales, con impacto directo sobre economías dependientes de las importaciones energéticas.

En este escenario, la exigencia de España de reabrir el paso y garantizar la seguridad de las infraestructuras energéticas se enmarca en una estrategia más amplia para contener las consecuencias económicas del conflicto, tanto a nivel nacional como europeo.

Escalada en la región

En paralelo, el Consejo Europeo dio el pasado jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembros de la Unión Europea a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación, si bien supeditado a que “se den las condiciones”. Los líderes europeos reclamaron además la desescalada del conflicto y el respeto al Derecho Internacional por parte de todos los actores implicados, aunque sin referencias explícitas a Estados Unidos e Israel.

La tensión en la zona se ha intensificado en las últimas horas. Las Fuerzas Armadas iraníes han amenazado con cerrar “completamente” el estrecho de Ormuz y destruir intereses económicos de Estados Unidos en caso de un ataque contra sus infraestructuras energéticas. El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, advirtió de que el paso marítimo no se reabrirá hasta que sean reconstruidas las centrales eléctricas afectadas.

Los equipos de rescate trabajan en el edificio destruido por Irán en Dimona

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha señalado que Teherán responderá con ataques a infraestructuras energéticas y petroleras en la región si se materializan las amenazas estadounidenses. Por su parte, representantes iraníes ante organismos internacionales han defendido que el estrecho permanece abierto a la navegación bajo determinadas condiciones, excluyendo a los países considerados enemigos.

La situación mantiene en vilo a los mercados y a la comunidad internacional, ante el riesgo de que una prolongación del bloqueo derive en una perturbación sostenida del suministro energético a escala global.