Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

Imagen de archivo de una vecina de Grazalema (Cádiz) achicando agua de un local debido a las intensas lluvias que trajo la borrasca Leonardo. EFE/Román Ríos.

Las empresas y autónomos afectados por las borrascas que azotaron Andalucía a principios de año ya pueden solicitar las ayudas directas habilitadas por el Gobierno para reparar los daños sufridos. Se trata de una línea de apoyo económico que contempla importes que van desde los 5.000 euros hasta un máximo de 150.000 euros, en función del tamaño de la empresa y su volumen de facturación.

El objetivo de estas ayudas es aliviar el impacto económico causado por los temporales, que provocaron importantes destrozos en negocios, explotaciones agrarias, infraestructuras y equipamientos en distintas provincias andaluzas. El paquete forma parte de un conjunto de medidas más amplio impulsado por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de estos episodios meteorológicos externos.

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán acceder a estas subvenciones tanto los autónomos como las empresas que hayan sufrido daños materiales derivados directamente de las borrascas. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la ayuda fija se sitúa en torno a los 5.000 euros.

Para las empresas, las cuantías son variables y oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, dependiendo principalmente de su facturación. Estas ayudas están diseñadas para cubrir daños en bienes, instalaciones o actividad económica, incluyendo sectores especialmente afectados como el agrícola, el pesquero o el comercio local.

Cómo presentar la solicitud

El proceso de solicitud puede realizarse por varias vías. La opción más rápida es a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde los interesados pueden completar el trámite de forma telemática.

Imágenes aéreas de las localidades de Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar, mostrando los efectos de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil)

Además, para facilitar el acceso a quienes tengan más dificultades con los canales digitales, se han habilitado diferentes puntos de atención presencial. En total, existen 15 oficinas de atención integral distribuidas en los municipios afectados, donde se ofrece información, asesoramiento y ayuda para tramitar las solicitudes.

También es posible acudir a los departamentos específicos habilitados en las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas. Desde la apertura de la primera oficina en Grazalema (Cádiz) a finales de febrero, ya se han registrado miles de atenciones a ciudadanos y empresarios que han acudido en busca de orientación para acceder a estas ayudas.

Plazos y condiciones

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio, por lo que las empresas y autónomos interesados aún disponen de margen para completar el proceso.

Una de las características más relevantes de estas ayudas es su tratamiento fiscal. Las cantidades concedidas están exentas de tributación, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre Sociedades. Además, tienen carácter inembargable, lo que garantiza que el dinero llegue íntegramente a los beneficiarios.

Un paquete de medidas más amplio

Estas ayudas se enmarcan dentro de un plan de respuesta más amplio aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de los temporales, con una dotación global que supera los 7.200 millones de euros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este domingo la “rapidez y eficacia” con la que se han puesto en marcha estas medidas, y ha destacado la importancia de actuar con agilidad ante situaciones de emergencia económica y social.

Asimismo, ha recordado que la prioridad de la administración es “responder a la ciudadanía y disponer un gran escudo que proteja al mayor número posible de personas”.

*Noticia elaborada con información de agencias.