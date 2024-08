El club extremeño de Álvaro Martín: "Gracias por hacernos sentir grandes como club"

Villafranca de los Barros (Badajoz), 7 ago (EFE).- El Club Atletismo Perceiana Extremadura (CAPEX) ha celebrado con fuerza este miércoles la victoria de su atleta Álvaro Martín en París: "solo podemos darle las gracias por habernos hecho sentir grandes como club", ha declarado a Efe su presidente, Jesús Nieto.

Acompañado de otros miembros del club, Nieto se ha expresado así en la capital gala vía telefónica cuando se encontraba todavía en mitad de un público entusiasmado que gritaba 'Viva España'.

Desde las seis de la mañana ha estado en primera fila para disfrutar de la carrera disputada a los pies de la Torre Eiffel y apoyar a su atleta estrella.

"No tengo palabras, es un sueño que estoy viviendo en primera línea, me he dado un 'jartón' de llorar", ha dicho emocionado Nieto, que destaca del atleta que es "un tipo normal que ha conseguido cosas extraordinarias con su actitud y dándolo todo, ahora es doble medallista olímpico, increíble".

Es una victoria para todo el club, que cuenta con una amplia cantera de jóvenes que ahora ven en Álvaro el "mayor ejemplo" dentro de un club extremeño "muy humilde" que seguirá trabajando muy duro para tener más campeones olímpicos.

Sobre el futuro de Álvaro, es "una incógnita que solo la puede resolver él, venía a por todo y aunque los 20 kilómetros no le salieron como deseaba, ahora ya tiene su oro olímpico y es algo que no vamos a olvidar en la vida". EFE

