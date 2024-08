Críticos de ERC llaman a una candidatura alternativa para una dirección "no continuista" que prime la independencia

El Col·lectiu Primer d'Octubre, que reúne a militantes de ERC críticos con la gestión de la ejecutiva actual, ha hecho un llamamiento este miércoles a formar una candidatura alternativa al congreso que celebra el partido en noviembre para que haya una nueva dirección "que no sea continuista". En un comunicado, el colectivo ha anunciado que, a partir del mes de septiembre, celebrarán asambleas informativas, y han animado a los militantes de ERC que deseen escucharlos a pedir en sus círculos territoriales que fijen una fecha para reunirse con ellos. Pese a que no han explicitado si el mismo colectivo de los críticos será quien forme una candidatura propia, se han puesto "al servicio de la militancia" para impulsar una nueva dirección en ERC. El colectivo ha recordado que nació hace cinco años después de que algunos militantes considerasen que la dirección republicana se alejaba de los postulados del referéndum del 1 de octubre de 2017, y que había una falta de asamblearismo y de "unidad estratégica" en el independentismo. "A lo largo de este tiempo hemos estado viviendo con amargura e impotencia la baja del partido de históricos militantes independentistas de piedra picada, al no ver reflejados en las decisiones de la dirección del partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira los tradicionales principios de ERC", han expresado. MÁS ESTELADAS Y ALEJARSE DEL PSOE Asimismo, con la estrategia de ampliar la base del partido, los críticos consideran que se han incorporado personas procedentes de la izquierda no independentista, algo que "se podría ver en positivo si no fuera porque al mismo tiempo la reivindicación de la independencia ha pasado a un segundo plano de las prioridades del partido". "La estelada ha desaparecido de todos los actos públicos de ERC", han asegurado, y han defendido que la pérdida de votos en las últimas elecciones, textualmente, les han dado la razón a los críticos. Han pedido alejarse del PSOE y poner la independencia en primer plano como "herramienta útil de liberación social y nacional".

