Gobierno de Asturias rechaza que Cataluña abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal

El consejero de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez, ha mostrado este jueves el rechazo del Gobierno asturiano --del PSOE en coalición con Convocatoria por Asturias-IU-- a que Cataluña, o cualquier otra CCAA, abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal. En unas declaraciones a los medios, Peláez ha hecho una valoración del preacuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. "Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado", ha razonado, asegurando que este asunto "va más allá" del debate de la financiación autonómica y afecta al debate de la financiación del Estado en su conjunto. En este sentido ha asegurado que un concierto fiscal "puede suponer una merma de los recursos del Estado" y, por tanto, "un límite a la solidaridad". Supondría, ha agregado, "caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios", quebrantando la solidaridad interterritorial. Peláez ha indicado que, si bien el preacuerdo incluye una cláusula de solidaridad, esta debe valorarse "con mucha prudencia" porque el propio preacuerdo la limita por el principio de ordinalidad. "El principio de ordinalidad no debe primar a la hora de asignar los recursos entre comunidades autónomas", ha aseverado. NO CONTEMPLA UNA FINANCIACIÓN SINGULAR PARA ASTURIAS De acuerdo con este planteamiento, el titular de Hacienda también ha rechazado la propuesta de UGT en Asturias para que el Principado negocie una financiación singular para Asturias. "No es la posición del Gobierno del Principado de Asturias porque eso conduciría a la ruptura del régimen común de financiación y por tanto supondría irse a un escenario donde únicamente se tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios", ha explicado. Esto, ha agregado, "supondría no ya un límite sino la ruptura total del principio de solidaridad y caminar hacia un sistema donde los que pagan impuestos son los territorios y no las personas", algo que "perjudicaría notablemente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal". El Principado defenderá su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para el que todavía no hay fecha. Preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas asturianos rechacen el preacuerdo si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, Peláez ha indicado que él representa al Gobierno del Asturias y como tal tomarán "las acciones necesarias" para que su modelo "multilateral y de régimen común" sea el que "definitivamente sirva para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas". Asturias, ha recordado, defiende una reforma del modelo de financiación dentro del régimen común, a través de un acuerdo multilateral entre todos los territorios, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este modelo ha de atender al coste efectivo y real de la prestación de los servicios públicos fundamentales. "Para ello es necesario que el Estado introduzca más recursos al sistema porque todas las comunidades autónomas entendemos que estamos infrafinanciadas", ha dicho Peláez. Asimismo, el Principado defiende que en la distribución de esos recursos deben tenerse en cuenta factores que inciden directamente en el coste de la prestación de esos servicios públicos, como son la orografía, la dispersión geográfica o también el envejecimiento y el sobreenvejecimiento. "En definitiva, un modelo que atienda y respete los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad", ha resumido.

Compartir nota: Guardar Nuevo