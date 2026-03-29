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Carlos Cuerpo: "Voy a seguir tendiendo la mano, intentando llegar a acuerdos"

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Madrid, 29 mar (EFE).- Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, aseguró este domingo que seguirá "tendiendo la mano" para "llegar a acuerdos".

En una entrevista este domingo con La Vanguardia, Cuerpo repasó la actualidad tras su toma de posesión como vicepresidente primero y subrayó la importancia de la "moderación" para llegar a acuerdos.

"Es que es como soy, por lo tanto no puedo evitarlo. Y además, es lo que quiere el presidente y lo que me ha pedido, que siga siendo como soy y que siga, por lo tanto, con esta mano tendida al diálogo y con una aproximación de moderación, que es la que he tenido hasta ahora", afirmó.

Cuerpo insistió en la importancia del dialogo para conseguir que las medidas que se implementen "perduren en el tiempo" para conseguir "estos beneficios a largo plazo, estas conquistas sociales, y que vayamos transitando hacia la modernización de nuestra economía".

El vicepresidente primero analizó también la eficacia del paquete de ayudas impulsado por el Gobierno, tras "un diálogo muy intenso con los sectores más afectados".

"Hemos tenido en cuenta que tiene que estar ajustado a los impactos que estamos viendo, yendo allí donde más se necesita, a los sectores más afectados, y teniendo además una visión de medio y largo plazo", aseguró.

Respecto a las rebajas fiscales, explicó que ya se están controlando que se trasladen íntegramente al producto final gracias a un seguimiento "pormenorizado" de "cada una de las 12.700 estaciones de servicio" permitiendo seguir la evolución de los precios descontados.

"Lo que vemos es que esa bajada de impuestos ya se ha trasladado, cinco días después del inicio de las medidas, en un 90% a menores precios para los ciudadanos", afirmó Cuerpo.

Descartó también que España este en riesgo de abastecimiento de carburantes ya que el efecto "viene a través de los precios, no en materia de seguridad de suministros".

"Y esto, es, entre otras cosas, por la apuesta que se ha hecho, por ejemplo en materia de incremento de nuestras reservas de gas, las subterráneas están al doble de la media de la Unión Europea , por las infraestructuras que tenemos en materia de refino", explicó.

"Lo que tenemos es una situación de mayor protección, estamos más preparados de lo que estábamos antes", añadió.EFE

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