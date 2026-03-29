Aguirre afirma que México pasó la prueba ante Portugal

México, 28 mar (EFE).- Javier ‘Vasco’ Aguirre, seleccionador de México, afirmó este sábado que su equipo pasó la prueba de enfrentar a Portugal, la número cinco en el ránking FIFA.

“Creo que estos jugadores pasaron esta prueba de fuego. Hay que tener pantalones, que el jugador no se esconda y al final estos jugadores no se escondieron ante un equipo top como es Portugal”, afirmó al final del partido que México igualó sin goles.

El partido que marcó la reapertura del Estadio Azteca se apretó en la media cancha, lo que dificultó la generación de opciones de gol. Portugal tuvo su mejor oportunidad sobre el final, pero Pedro Neto no tuvo contundencia.

Aguirre destacó el carácter mostrado por sus elementos, y recordó que tiene que buscar opciones ante las múltiples lesiones de sus estelares.

“Hay mucha gente lesionada. Tenemos 12 lesionados, pero creo que el equipo respondió en este partido. Tuvimos desajustes, pero me voy satisfecho porque generamos un par de opciones al frente, aunque nos faltó tener más la pelota".

El ‘Vasco’ se mostró satisfecho con la presentación de Álvaro Fidalgo, español naturalizado, y la actualización de José Raúl Rangel en la portería.

"Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo. Rangel está obteniendo confianza, aún le falta mejorar en los despejes", concluyó.

En el Mundial 2026, el equipo de Aguirre jugará en el grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del repechaje entre Dinamarca y República Checa.

En su siguiente partido amistoso de esta fecha FIFA, México se medirá a Bélgica este martes en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. EFE

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