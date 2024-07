Torres tiende la mano a Prohens para cesar a Le Senne y dejar sin efecto la derogación de la Ley de Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, los apoyos del PSIB para destituir al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y le ha solicitado que deje sin efectos la proposición de ley para derogar la Ley balear de Memoria Democrática. Así se lo ha transmitido el representante del Ejecutivo central, tras reunirse este jueves en Palma con asociaciones memorialistas de Baleares y antes de participar en un acto de homenaje a las Rojas del Molinar, el grupo de mujeres a las que pertenecían las fotos de las tres represaliadas que rasgó el presidente del hemiciclo autonómico. Torres ha reclamado a Prohens que, una vez Vox ha dado por rotos los pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas, "corrija" diversos aspectos de su mandato. "El presidente del Parlament no puede ser la persona que rasgó la foto de unas víctimas porque al romperla, rompía el alma y el sentimiento de muchos defensores de la libertad que dieron su vida por disfrutar de la democracia", ha alegado. Por otro lado, le ha solicitado que "deje sin efecto" la proposición de ley de Vox para iniciar la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, que se debatía el día que Le Senne arrancó la foto de las Rojas del Molinar, del portátil de la diputada del PSIB Mercedes Garrido. Así, ha pedido ha Prohens que demuestre que "defiende la democracia" y que la "imposición" que hacía Vox a los gobiernos del PP para derogar las leyes memorialistas, una vez se han roto estos acuerdos, "no tiene ningún sentido". De lo contrario, ha afirmado que Prohens demostrará que está "entregada" a los "principios y valores que defiende la ultraderecha", que es el "blanqueamiento de la dictadura". En cuanto a la reunión mantenida con las entidades memorialistas, Torres ha detallado que han tratado los posibles actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la creación de futuros lugares o monumentos memorialistas y ha agradecido investigadores y divulgadores su labor de defensa de los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición.

