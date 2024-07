Schinas cree que la nueva regulación demostrará a los populistas que la UE es capaz de aportar soluciones a la migración

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se ha felicitado por que Europa, "después de décadas de fracasos", cuente "por fin" con una política europea de migración y de asilo "basada en reglas claras, en derecho comunitario", y ha mostrado su "esperanza" de que en los próximos años podrá aprovechar esta nueva herramienta reglamentaria para "gestionar la migración de manera más ordenada y probar a los populistas que Europa es capaz de aportar soluciones en el tema de la migración". Schinas ha participado este lunes en San Sebastián en el curso de verano de la UPV/EHU 'Los retos actuales de la Unión Europea' ha calificado de "dramático" que Europa no contara con "una política para la migración y el asilo", sino con un "'patchwork' de distintos textos reglamentarios que producían todo lo que no nos gusta sobre migración" como ha ocurrido en Moira, Lesbos, Calais, Lampedusa, o Canarias. Así, ha mostrado su satisfacción por que, "por primera vez" en la Comisión, han podido lograr "un gran acuerdo sobre un nuevo pacto europeo para la migración y el asilo". Margaritis Schinas, que no ha querido entrar en el debate a nivel estatal sobre este tema, ha destacado que es "un conjunto de reglas basadas en el derecho comunitario con un sistema que combina responsabilidad y solidaridad financiado con recursos europeos y ahora estará implementado y ejecutado con la colaboración entre la Comisión y nuestros Estados miembros".

