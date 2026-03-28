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Al MoraBanc sólo le vale ganar ante el Baskonia para salir del descenso

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Andorra La Vella, 28 mar (EFE).- Al MoraBanc Andorra, que lleva ya dos jornadas en puestos de descenso, en la penúltima posición, sólo le vale ganar para huir de ese lugar en la clasificación en la visita del domingo (17:00 horas CET) del Kosner Baskonia.

El equipo dirigido por Žan Tabak tiene las bajas por lesión del alero Stan Okoye y del base hispanobrasileño Rafa Luz y recupera para este partido al escolta Xavier Castañeda.

Los del Principado sólo han ganado un partido de los últimos cinco y se encuentran en penúltimo lugar, con las mismas victorias (6) y derrotas (17) que el Recoletas Salud San Pablo Burgos, que el domingo recibe al Valencia Basket.

Además, los de Tabak tienen al Casademont Zaragoza a una más y también al Dreamland Gran Canaria. Los de Joan Plaza visitan La Laguna Tenerife y los de Jaka Lakovic, por su parte, al Asisa Joventut.

El Kosner Baskonia, dirigido por el italiano Paolo Galbiati y vigente campeón de la Copa del Rey, llega al Principado después de dos partidos de Euroliga en los que perdió contra el Estrella Roja por 100-108 y ganó al Hapoel IBI Tel Aviv por 118-109. Además, los de Vitoria ocupan la cuarta posición en la Liga ACB y la penúltima en la Euroliga. En la competición doméstica, con 15 victorias y 7 derrotas, de los últimos cinco partidos sólo han perdido uno y fue en Burgos por 107-96. Por tanto, llegan al Principado con una buena racha de resultados que les ha hecho ascender posiciones hasta llegar al cuarto lugar.

En el partido de la primera vuelta, los de Galbiati vencieron por 99-92. Por aquel entonces dirigía a los andorranos Joan Plaza. Los mejores para Kosner Baskonia fueron Kobi Simmons y Timothé Luwawu-Cabarrot con 19 puntos y, por parte andorrana, destacó Shannon Evans II con 22.

En sus dos últimas visitas al Principado, el Kosner Baskonia ha perdido. En marzo de 2025, los de Joan Plaza vencieron por 93-88, con 21 puntos de Jerrick Harding. Y el 29 de octubre de 2023, los de Natxo Lezkano se impusieron por 85-68 con 15 puntos de Markel Starks. A los de Vitoria no se les da muy bien jugar en el Pabellón Toni Martí.

Para el encuentro, Tabak recupera un anotador y un generador más con Xavier Castañeda, pero pierde la intensidad física de una alero como Stan Okoye, que estará seis semanas lesionado. EFE

vds/and/jpd

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