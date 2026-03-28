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Antonelli saldrá desde la 'pole' en Suzuka; Sainz, decimosexto y Alonso, el 21

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y vigésimo primero, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, logró su segunda 'pole' en la F1, la segunda de la temporada, al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.807 metros de la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas, 298 menos que su compañero, el inglés George Russell -líder del Mundial, con cuatro puntos más que él-, que lo acompañará en la primera fila.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 354 milésimas del joven piloto boloñés- y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 627, arrancarán desde la segunda fila.

Sainz lo hará desde la octava, al lado del argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó la cronometrada principal decimoquinto, un puesto por delante de él.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno, desde la penúltima hilera, que completará su compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

Alonso, que acaba de estrenar paternidad, lo hará desde la última fila. El doble campeón mundial asturiano lo hará junto a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que arrancará desde el fondo de la parrilla en la tercera carrera del año. EFE

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