Daniel Illescas, ganador de ‘El Desafío’: “Paré mi vida durante cuatro meses para hacer este programa”

Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío'. (Atresplayer)

El Desafío ya tiene ganador. Tras una ajustada competición, Daniel Illescas se impuso a Jessica Goicoechea, Patricia Conde y José Yélamo, llevándose la tarjeta de 30.000 euros que donó a diferentes causas y un BMW descapotable rojo, premio que disfrutó junto a su abuela, quien también estuvo presente en el plató.

Semana a semana desde el pasado 9 de enero, el grupo de concursantes se enfrentó a desafíos de alto nivel evaluados por un jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, en un programa que destaca por su exigencia y el alto nivel competitivo.

Tras este emocionante momento, en Infobae hemos hablado con Daniel Illescas, quien reconoce estar en un momento un poco agridulce por tener que decir adiós a un concurso en el que le ha encantado estar.

Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío'. (Atresplayer)

-Pregunta: ¡Felicidades! Ahora que ha terminado todo, ¿cómo te has visto?

-Respuesta: Bien, bien. He intentado dar mi 200%. Soy muy perfeccionista y creo que de principio a fin he demostrado un poco lo que soy y cómo trabajo en mi día a día.

-P: De todas las pruebas que has hecho, ¿cuál dirías que ha sido la que más te ha puesto al límite?

-R: Ha habido muchas pruebas que me han exigido muchísimo. En la apnea ya demostré que fui al máximo que podía y salió bien. Pero también hubo otras, como aprender a hacer un cubo de Rubik en apnea, que fueron extremadamente difíciles y requirieron muchas horas de esfuerzo. Al final todo mereció la pena y eso es lo bonito del programa: hacer cosas que jamás me hubiera imaginado.

Daniel Illescas bate el récord en apnea de 'El Desafío' (Atresmedia)

-P: Te has puesto al límite en todos los sentidos para ganar las pruebas, ¿cómo te preparabas semanalmente?

-R: No había un día sin desafío. Me tomé este proyecto como parte de mi vida esos cuatro meses. Paré totalmente mi rutina y me centré única y exclusivamente en el programa, entrenando, aprendiendo y compartiendo momentos con la familia del Desafío.

-P: Y a nivel personal, ¿qué has ganado?

-R: He ganado muchas cosas, tanto como persona como mentalmente. He aprendido a mantener la cabeza centrada en momentos difíciles y a valorar el apoyo de un equipo que te enseña y te hace sentir importante. Ha sido un viaje precioso, lleno de compañerismo y aprendizaje.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

-P: Y de todos los compañeros, en esta final has estado junto a María José Campanario. ¿Por qué?

-R: Tengo muy buena relación con su familia. Participé en MasterChef con su marido y sabía que iba a darlo todo por mí. Compartir el premio con ella era justo, ya que no había tenido tanta suerte en el programa, y también demuestra que es una luchadora y una campeona.

-P: También has llegado a emocionar a Pilar Rubio, que eso no es fácil.

-R: Sí, la verdad que es un orgullo. Primero la admiramos mucho por todo lo que ha hecho y, al final, este programa también es en parte gracias a ella, por todo lo que ha conseguido en El Hormiguero y en su trayectoria. Entonces, emocionar a Pilar Rubio, que te valore y reconozca el trabajo que haces, es algo que recordaré siempre. Que una persona como ella pueda apreciar lo que he hecho es muy especial.

Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío'. (Atresplayer)

-P: ¿Hay algún miembro del jurado al que te haya costado más convencer?

-R: Cada semana tenían un papel muy difícil. Había pruebas muy complicadas y un nivel muy alto. Haber ganado también es gracias a sus valoraciones, y solo puedo darles las gracias.

-P: Tus compañeros también eran rivales. ¿Quién dirías de ellos que ha sido tu mayor amenaza a la hora de ganar?

-R: La verdad es que todos estaban ahí. Decir un favorito era muy complicado porque cada semana destacaba uno diferente. Todos me lo han puesto muy difícil y no podría quedarme solo con uno. Creo que los cuatro éramos claros candidatos para llevarnos el triunfo, porque todos han demostrado que querían estar ahí y ganar.

-P: ¿A dónde han ido los 30.000 euros del premio, que se han donado?

-R: La final fue muy emocionante y muy bonita porque compartimos el premio entre varios compañeros. Yo quise compartirlo con María José, porque creía que era justo, ya que no había ganado ningún programa. También doné una parte a la ELA, porque es una enfermedad que me toca de cerca y creo que necesita mucha investigación. Luego María José también compartió su parte con Eva, y Eva con Yélamo. Eso dice mucho de cómo somos como compañeros y de lo que hemos vivido. Fue una final muy bonita y muy emocionante.

-P: Estuviste acompañado de tu abuela. ¿Qué te dijo ella?

-R: Durante dos años estuve cumpliendo los sueños de mi abuela. Indirectamente, yo he podido cumplir uno de mis sueños y también uno de los suyos, algo que nunca nos hubiéramos imaginado: ganar un programa de televisión que veíamos en casa y que ella pudiera estar en el plató y vivirlo en primera persona. Es algo que nos llevamos para toda la vida. Poder compartirlo con mi abuela, salir con el coche, tenerla sentada ahí, disfrutar esos momentos cerca de la familia… eso es inolvidable.

Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío' (Atresmedia)

-P: Y ahora, ¿qué planes tienes? ¿Tienes algún desafío en mente?

-R: Bueno, mi vida es un desafío continuo. Soy una persona que siempre se está esforzando para conseguir sus objetivos y, al final, estoy abierto a nuevas propuestas y nuevos desafíos. Seguiré con mi vida, con mis redes sociales, como he hecho siempre, con mi trabajo, y siempre dispuesto a escuchar y ver si salen nuevos proyectos que me encajen para poder seguir disfrutando este camino.