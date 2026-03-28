Antonelli saldrá desde la 'pole' en Suzuka

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.

Antonelli, de 19 años, logró su segunda 'pole' en la F1, la segunda de la temporada, al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda marcó cubrió los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas, 298 menos que su compañero, el inglés George Russell, líder del Mundial, con cuatro puntos más que él. EFE