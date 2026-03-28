Espana agencias

España se une al apagón simbólico de la Hora del Planeta en su vigésima edición

Guardar

Madrid, 28 mar (EFE).- Lugares y edificios emblemáticos de toda España apagarán este sábado sus luces durante una hora -al igual que otros países- para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple hoy 20 años.

De acuerdo con la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de la iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

Dentro del territorio español, según detalla la web de WWF, se unen al movimiento verde edificios reconocibles de todos los puntos del país.

Dentro de la Comunidad de Madrid, apagarán sus luces el Palacio Real y el Panteón de España, la sede del Senado, el Real Jardín Botánico, el Instituto Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre otros.

También se quedarán a oscuras durante ese tramo el Puente de Triana y la Torre del Oro, en Sevilla, o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic, en Barcelona.

El grupo ecologista menciona en su web que el movimiento surgió en Sídney (Australia) como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora".

"Este día nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos, y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar", apunta.

La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".

En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies".

Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán.

En un comunicado emitido por WWW este mes, el grupo puntualiza que la Hora del Planeta marca hoy un recorrido por los 20 logros más relevantes para la protección del clima en los últimos dos decenios y destaca "el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social" en un contexto "de incertidumbre global".

Asimismo resalta importantes acuerdos internacionales alcanzados en el sector, como el Acuerdo de París de 2015 con su compromiso para limitar la temperatura global, la Agenda 2030 que integró clima, biodiversidad y justicia social con otras metas mundiales, el Pacto Verde Europeo, que fijó el objetivo de neutralidad climática en la UE para 2050 o el Tratado Global de los Océanos.

La ONG observa que aunque los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de la crisis climática, hay algunos avances como la reducción del uso del carbón cerca de un 70 % desde 2010 o la consolidación de energías como la solar y la eólica. EFE

Últimas Noticias

Antonelli se postula con otra 'pole' en Suzuka

Infobae

Gessime Yassine, el cachorro que aspira a reinar a 'Los Leones del Atlas'

Infobae

¿A qué huelen las cofradías? El incienso personalizado como un seña de identidad

Infobae

El Torneo de Candidatos busca al aspirante a retar al campeón mundial

Infobae

Casanova, guionista del cómic 'España partida en dos':La guerra no fue una riña de abuelos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

ECONOMÍA

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”