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Embalses España: la reserva de agua subió este 27 de marzo

La reserva de agua en el país subió en un 0,12 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este viernes 27 de marzo sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 83,29 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que el almacenamiento de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: viernes 27 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.677 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,29 %.

Variación de hace una semana: 69 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,12 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.895 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 71,19 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 85,85%.

Aragón: 86,30%.

Asturias: 83,55%.

C. Valenciana: 57,11%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 70,84%.

Cataluña: 85,59%.

Comunidad de Castilla y León: 85,82%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 86,80%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,46%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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