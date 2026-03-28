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Por qué la eutanasia no es un suicidio y otros conceptos que hemos aprendido con el caso de Noelia

La historia mediática ha reabierto el debate sobre la muerte digna, un derecho reconocido en España desde 2021

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La eutanasia no es un suicidio, sino un derecho. (Freepik)
La eutanasia no es un suicidio, sino un derecho. (Freepik)

La historia de Noelia Castillo ha vuelto a encender una chispa en un debate que nunca termina: el de la libertad para decidir sobre el final de la vida. En medio de la polémica, en la que se han llegado a leer frases como que “la solución que le da el Estado es suicidarla”, conviene detenerse y mirar más allá. Porque, a veces, el estigma impide ver la humanidad que hay detrás de un proceso tan doloroso como, sobre todo, personal.

Lo que el caso de Noelia enseña, más allá de las leyes, es que la eutanasia en España no es una imposición del sistema, sino “un derecho legal y reconocido que garantiza la dignidad hasta el final de la vida”, según indica la organización Derecho a Morir Dignamente. Tal y como recoge el marco legal que entró en vigor en 2021, este camino “permite a personas con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes, que causen gran sufrimiento, solicitar ayuda para finalizar su vida de forma digna”.

La batalla judicial que libró Noelia permitió demostrar que su decisión no respondía al impulso de un mal día. Los jueces confirmaron en sus sentencias la existencia de una voluntad libre, consciente y, sobre todo, persistente. Por ello, la ley deja de ser un mero trámite para convertirse en un sistema orientado a garantizar la dignidad mediante un proceso de acompañamiento en el que la persona ratifica su voluntad en cada paso, aunque en su caso tuvo que esperar más de 600 días para poder ejercer su derecho.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

El Estado no quita la vida, garantiza una despedida

Según establece la normativa actual, el Estado no actúa como verdugo, sino como garante de una última voluntad. En España, la eutanasia es un procedimiento en el que el paciente lleva las riendas y los profesionales sanitarios cuidan que todo ocurra con la máxima seguridad y respeto. Como explica la organización Derecho a Morir Dignamente, lo que ocurre es un acto de acompañamiento que protege la libertad individual.

Sin embargo, según recogen los expertos de la organización, existen diferencias que cambian por completo el sentido de la muerte. Por un lado, la eutanasia directa y activa permite que un médico adelante el final de forma indolora a petición del paciente. Por otro lado, el suicidio asistido es aquel donde el profesional facilita los medios, pero es la propia persona quien da el último paso. Y por último, tal y como enseña la bioética, está la sedación paliativa, que no busca provocar la muerte, sino sumir al paciente en un sueño profundo para que el dolor deje de existir mientras la vida se apaga de forma natural.

La diferencia entre el suicidio y la muerte digna

A veces se califica como suicidio lo que, en realidad, constituye un acto de paz, comenta el jurista Ramón Maciá Gómez. Para él, mientras el suicidio suele nacer de una “voluntad de no vivir” ejecutada en una soledad traumática, la eutanasia representa una “voluntad de morir dignamente”, en una despedida asistida y arropada por todos los alivios posibles. Como subraya Derecho a Morir Dignamente, la gran diferencia reside en la presencia de un equipo médico que vela para que el final no sea un “acto de desesperación”, sino el último capítulo de una vida que, tras un largo sufrimiento, deciden finalizar con dignidad.

Un paciente recibiendo la eutanasia (Freepik)
Un paciente recibiendo la eutanasia. (Freepik)

María del Carmen Torrado, en su publicación Eutanasia: una perspectiva psicológica, señala que en estas situaciones a menudo no existe una voluntad de morir en términos absolutos, sino una “voluntad de no vivir en determinadas condiciones” de sufrimiento. Torrado advierte sobre la vulnerabilidad del paciente y la importancia de que el sistema explore todas las variables antes de proceder, asegurando que la decisión no esté nublada por la falta de apoyos o la soledad.

Tal y como se vio en la historia de Noelia, rodeada de presiones y hasta de intentos de coacción por parte de grupos ajenos, el sistema debe funcionar como un escudo. Por eso la ley es tan estricta, exigiendo que el consentimiento se repita una y otra vez para blindar la voluntad frente a sentimientos de culpabilidad o de ser una carga para los demás.

Lo que deja este caso tan mediático, el de Noelia Castillo, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026, es el derecho a decir adiós cuando la voluntad de una persona es poner fin a su sufrimiento. El caso de esta joven deja un mensaje claro que ya es parte de la jurisprudencia: proteger la vida no puede significar obligar a alguien a sufrir contra su voluntad. La dignidad consiste en respetar la libertad de quien, con plena consciencia, decide que ya es hora de descansar.

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