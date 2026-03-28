Un oratorio de la pasión de Jesús que transmite cómo el amor ayuda a crear un mundo mejor

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 28 mar (EFE).- El oratorio ‘La pasión de Jesús Nazareno’ se estrena este sábado en la concatedral de Santa María de La Redonda de Logroño para transmitir cómo los principios del amor, la comprensión, la fraternidad y “la otra mejilla” ayudan a ser mejores personas y a “crear un mundo mejor”, ha afirmado a EFE su director, Ernesto Monsalve.

Esta obra, con música original compuesta ad hoc por Monsalve, se ha confeccionado con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, que escribió el 'Oficio de pasión' y fue el primero en vivir y difundir la pasión de Cristo con intensidad devocional.

Monsalve (Valladolid, 1985), responsable de Proyectos de Música y Artes Escénicas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha explicado que esta obra, creada para la Semana Santa de Logroño, cuenta con unos 130 intérpretes a lo largo de sus 75 minutos de duración.

"Con independencia de la fe o de las creencias que pueda tener cada uno", la pasión cuenta la historia de “una persona (Jesús) que aparece en un momento de inestabilidad política y conflicto para exponer que el amor y la paz son los valores que hacen grande al hombre y pueden ayudar a convivir”, ha subrayado.

A cambio de propugnar esos valores, ha asegurado, Jesús recibió "odio, envidia, resentimiento, desprecio, tortura y asesinato”, una historia de la que “los seres humanos deberían haber aprendido algo, con independencia del credo”.

“Probablemente, no se entendería el mundo sin ese suceso, pero 2.000 años después, en 2026, ocurren cosas terribles en las que, si se pusieran esos principios encima de la mesa, otro gallo nos cantaría en el mundo entero”, ha destacado el director de este proyecto, impulsado por la Fundación UNIR.

Ha señalado que es “paradójico que mucho tiene que ver el territorio geográfico donde ocurrieron esos sucesos hace 2.000 años y que, por desgracia, sigue caliente hoy en día según las últimas noticias”, en referencia al conflicto en Oriente Medio.

Unas 350 personas podrán disfrutar del estreno de este oratorio en el interior de la concatedral logroñesa, para quienes su director desea que “disfruten de un espectáculo, porque no deja de serlo; y que aquellos que tienen fe, lo vivan con fe y que aquellos que tienen interés musical, lo vivan con interés musical”.

La partitura está escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica, ha indicado Monsalve, que ha resaltado las actuaciones del contratenor Olivier Benoît en el papel de San Juan; del tenor Alain Damas como Jesucristo; de la soprano Aurora Peña como Virgen María; y del barítono David Gascón en los papeles de San Pedro y Poncio Pilatos.

Además, la música corre a cargo del Coro de la Compañía Lírica de Aficionados (CLA) Pepe Eizaga de Logroño, reforzado por otros coros de La Rioja y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

Monsalve ha precisado que se ha elegido la concatedral de Logroño como escenario para el estreno de esta obra porque su retablo y su disposición “facilitan una acústica que no siempre es sencilla en las iglesias y en los templos y de la que aquí se puede sacar mucho más partido”.

Realizar esta representación en “un lugar que tiene tanta historia permite dar una solemnidad y una oportunidad excelentes a este oratorio”, ha apuntado el director de la obra, cuyo texto está extraído del Evangelio según San Juan y del 'Oficio de pasión' de San Francisco.

Con motivo de esta iniciativa, ha continuado, se ha colocado un escenario adicional para la orquesta y los coros y se han resituado los bancos del templo para acomodar a la mayor cantidad de público: “el resultado será muy bueno”.

Ha recordado que este año se cumple el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, lo que ha motivado que el Papa León XIV haya declarado 2026 como Año Franciscano.

“En ese contexto, y con ese punto de partida como referencia, surge este proyecto, en el que llevamos trabajando un año” y que se ensaya desde octubre de 2025, ha relatado.

La Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid acogerá, el próximo 4 de abril, una nueva representación de esta obra, que también se inscribe en el marco del 400 aniversario de la Capilla de la Girola de la concatedral de La Redonda, templo al que se destinará la recaudación que se obtenga este sábado en Logroño para sus proyectos de restauración. EFE

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