PSOE reta a Ayuso a aclarar si pagó o no a Sarasola su alojamiento en pandemia y la comunidad aporta una transferencia

El PSOE ha retado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si mintió cuando dijo que había hecho los pagos correspondientes por haberse alojado en un apartamento de lujo propiedad de Room Mate hoteles, empresa presidida por Kike Sarasola, durante el inicio de la pandemia, mientras que desde la Comunidad de Madrid se han exhibido una transferencia de la presidenta a BeMate y una factura de la empresa. Los socialistas han vuelto a pedir explicaciones a Ayuso por esta cuestión después de que Sarasola haya remitido a la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario por el Covid-19 un escrito en el que señala que no han encontrado ningún contrato suscrito con Ayuso desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Ayuso se contagio de coronavirus en marzo de 2020 y pasó el periodo de aislamiento en dos apartamentos de lujo del hotel BeMate, en el centro de la capital, donde estuvo más de dos meses. La mandataria madrileña siempre ha sostenido que pagó esa estancia de su bolsillo. A LA EMPRESA NO LE CONSTA Según ha adelantado 'eldiario.es', el empresario ha contestado que no han encontrado en sus archivos ningún contrato suscrito con la presidenta madrileña desde el estallido de la pandemia hasta la actualidad. En concreto, la comisión de investigación le había requerido los "contratos de alquiler o de cesión, gratuita o no, o de cualesquiera prestaciones de servicios, o uso de cualesquiera inmuebles de su propiedad o las empresas de su propiedad" Ayuso, o cualesquiera otros miembros o cargos de la Comunidad de Madrid, entre 2020 y la actualidad. También le pidió "las facturas o justificantes del pago de los esos servicios o contratados. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Sarasola explica que no han localizado en sus archivos ningún contrato de este tipo ni en instalaciones hoteleras ni en "otros inmuebles" suscrito con Ayuso o miembros o cargos autonómicos en el periodo requerido. "En nuestros estados contables tampoco consta ningún pago como contraprestación", añade el documento remitido por el empresario. SEGÚN ACUERDO DEL 12 DE MARZO Tras conocerse el contenido del escrito de Sarasola, desde la Comunidad de Madrid han exhibido copia de factura de BeMate por un "alojamiento en edificio Plaza España Skyline entre el 16 de marzo y el 24 de mayo de 2020". Según especifica, la tarifa y el 'check in' fueron "según acuerdo del 12 de marzo", y ascendía a 80 euros al día, un total de 5.520 euros, con los servicios hoteleros asociados y el 10% de IVA incluido. Además, desde el gobierno autonómico han aportado una transferencia a la empresa hotelera ordenada por Ayuso el 27 de marzo de 2020, por valor de 5.680 euros, un importe que supera en 160 euros el de la factura y que incluiría dos días más de alojamiento. OTRA EN EVIDENCIA POR MENTIR "Qué sorpresa, Ayuso otra vez en evidencia por mentir", ha escrito el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdan, en un mensaje en su cuenta de 'X', en el que además de aludir a sus "estancias en habitaciones de lujo sin pagar en plena pandemia", menciona el "fraude de su pareja, los movimientos con Quirón Salud y contratos troceados". "Y (Alberto Núñez) Feijóo, mientras, callado y sin preguntar. No vaya a ser que acabe como (Pablo) Casado", apostilla el 'número tres' del PSOE. Además, fuentes socialistas dan por hecho que la presidenta madrileña no pagó su estancia en esas "habitaciones de lujo" desde la que criticaba vía videoconferencia las medidas del Gobierno ante el coronavirus y ponía "palos en las ruedas en medio de una pandemia mundial". "¿Mintió la presidenta de la Comunidad de Madrid cuándo dijo que ella pagaba esas habitaciones? ¿Ha recibido Room Mate alguna ayuda por parte de la Comunidad de Madrid?", preguntan desde Ferraz, donde también le recriminan que tampoco haya dado "ninguna explicación" por el fraude fiscal de su pareja, sus relaciones con Quirón Salud, o "los contratos troceados para la construcción de centros educativos" o la "contratación de empresas que sirven comida en mal estado en residencias y colegios". Según los socialistas, aunque "todo alrededor de Ayuso comienza a oler a podrido", Feijóo "se sigue cuidando" de exigirle explicaciones, a su juicio, porque Casado "acabó con varios cuchillos clavados a su espalda por hacerlo".

