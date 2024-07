La Audiencia Nacional cita a 'Txapote' este miércoles para comunicarle su procesamiento por un asesinato de 1997

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado este miércoles a los exmiembros del 'comando Donosti' de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', e Irantzu Gallastegui, alias 'Amaia', así como a cuatro exjefes de la organización terrorista para comunicarles su procesamiento y tomarles declaración indagatoria por el asesinato en febrero de 1997 del empresario Francisco Arratibel en la localidad guipuzcoana de Tolosa. Los cuatros ex dirigentes de ETA procesados son José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; y Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. La juez explica en la resolución por la que acordaba el procesamiento, recogida por Europa Press, que todos ellos formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el periodo de tiempo en el que se decidió, planificó y materializó el asesinato del empresario. El auto relata que, ya un año antes del asesinato del empresario, ETA colocó un artefacto explosivo en la empresa de Arratibel que no explosionó por un fallo en el encendido. Un año después, el 11 de febrero de 1997, los miembros del 'comando Donosti' de ETA, integrado entonces por 'Txapote' y 'Amaia', asesinaron a Arratibel mediante un disparo en la nuca realizado a una distancia ligeramente superior al cañón tocante. "El disparo fue efectuado por Javier García Gaztelu que iba disfrazado con una peluca y bigote, recogiéndose en el lugar un casquillo de bala procedente de una pistola FN Browning modelo HP-1.935. En el acto fue ayudado por Irantzu Gallastegui Sodupe, quien le acompañó en la huida por las calles de Tolosa", detalla Tardón. El auto explica que la causa se archivó el mismo año del atentado porque no se encontraron indicios contra persona determinada y se reabrió en 2013 tras la aparición de nuevas evidencias. La juez incluye todos los indicios que se han recabado contra los procesados, entre otros la pericial de la bala utilizada en el asesinato, el comunicado de ETA en el que reivindicó el atentado, así como un informe elaborado por la Guardia Civil que identificaba a los dos miembros 'liberados' de ETA como posibles autores materiales del atentado. También constan incorporadas a la causa las declaraciones de dos miembros de ETA que, como testigos protegidos, explicaron en sede judicial que en las fechas en que se produjo el asesinato de Arratibel la dirección de ETA marcaba asesinatos "selectivos" tanto del mundo político como empresarial. La resolución explica que en aquel momento Miguel Albisu dirigía el aparato político de la organización terrorista, mientras que al frente del aparato militar estaban Arizcuren Ruiz y Gracia Arregui. Soledad Iparraguirre dirigía los comandos 'legales'.

