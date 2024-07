Vox reclama a su exconcejal en Badajoz Carlos Pérez que entregue su acta de edil "por ética y lealtad al electorado"

Vox ha reclamado a su exconcejal en el Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Pérez Romero, que entregue su acta de edil a este partido "por ética y lealtad al electorado pacense". Una petición que Vox realiza tras las declaraciones de Carlos Pérez Romero este pasado lunes en las que anunciaba que abandona Vox, el partido considera "inaceptable que quiera mantenerse en su sillón bajo todo tipo de excusas y pretextos", ya que "accedió al cargo para defender las ideas de su formación". "Si las ideas de Vox no coinciden con las suyas, por coherencia y ética debería renunciar a su acta de concejal, pues accedió a ésta gracias a los votantes de Vox", ha continuado, al tiempo que ha condenado "enérgicamente este acto de deslealtad" hacia el partido y hacia sus votantes. Del mismo modo, ha tildado en nota de prensa de "lógico" que se firmen convenios con los partidos, "puesto que proporcionan un servicio y apoyo constante, razón por la que se forma parte de un partido y no se actúa de manera independiente". Al mismo tiempo y después de que Carlos Pérez situara entre las razones para darse de baja en el partido el "silencio" de Vox en cuanto a la reducción del gasto político, la formación ha abogado por su reducción del mismo, a la par que ha asegurado que no se puede trabajar en desigualdad de condiciones, con las "manos atadas", mientras este sistema siga vigente. "Aun así, Vox ha demostrado esta postura de austeridad en todas las instituciones de las que forman parte, incluido el Ayuntamiento de Badajoz". Finalmente, el partido que lidera Santiago Abascal ha querido dejar "claro" en estos días que no tiene "ningún apego a los sillones", y por eso ha solicitado el acta de concejal a Pérez Romero, "máxime cuando no está siendo leal a los votantes pacenses que sí son coherentes al reclamar un concejal de Vox".

